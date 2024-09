Neuf morts et près de 3000 blessés au Liban dans l'explosion de bipeurs de membres du Hezbollah

Neuf personnes ont été tuées, dont plusieurs enfants, et près de 3000 blessées mardi au Liban dans l'explosion simultanée de bipeurs de membres du Hezbollah dans plusieurs bastions de la formation pro-iranienne, ont indiqué des sources proches du mouvement. Celui-ci a accusé Israël d'être à l'origine de ces attaques.

Les explosions de ces systèmes de radiomessagerie sont survenues dans plusieurs places fortes du Hezbollah, soutenu par l'Iran, quelques heures après l'annonce par Israël qu'il étendait les objectifs de la guerre contre le Hamas palestinien dans la bande de Gaza à sa frontière nord avec le Liban.

Les déflagrations ont provoqué la mort d'au moins trois enfants et de six autres personnes, selon le ministère de la Santé libanais. Les fils de deux députés du Hezbollah et une fillette de dix ans figurent parmi les victimes.

L'ambassadeur de l'Iran à Beyrouth, Mojtaba Amani, a lui aussi été touché, mais selon la télévision d'Etat iranienne, le diplomate serait conscient et ne serait pas en danger. Quatorze membres du Hezbollah ont aussi été blessés en Syrie.

Le Hezbollah a affirmé qu'Israël était "entièrement responsable" de ces explosions. Dans un communiqué, le mouvement a assuré qu'Israël allait "recevoir son juste châtiment" à la suite de "cette agression criminelle". C'est le premier incident de ce genre depuis le début des violences entre la formation pro-iranienne et Israël depuis près d'un an. L'armée israélienne n'a pas commenté dans l'immédiat ces informations.

Des blessés qui affluent dans les hôpitaux

Plusieurs témoins ont vu des ambulances transporter des blessés dans la banlieue sud de Beyrouth, où les hôpitaux ont appelé à des dons de sang. Des dizaines d'ambulances ont transporté les blessés vers les hôpitaux, notamment l'hôpital privé américain de Beyrouth, l'un des plus importants de la capitale.

Selon le ministre de la Santé, la plupart des victimes ont été blessées "au visage, à la main, au ventre et même aux yeux".

Le ministère a aussi demandé "à tous les professionnels de la santé de se rendre immédiatement sur leur lieu de travail afin de contribuer aux soins d'urgence pour le grand nombre de blessés" et lancé un "appel à la coordination avec la Croix-Rouge libanaise pour organiser des dons de sang".

Les téléphones portables proscrits

L'Agence nationale d'information a fait état d'un "incident de sécurité sans précédent qui s'est produit dans la banlieue sud de Beyrouth ainsi que dans de nombreuses régions libanaises", l'attribuant à "l'ennemi" israélien. Elle a ajouté que "le système de bipeurs a été piraté via la haute technologie".

Le Hezbollah avait demandé à ses membres de ne plus utiliser les téléphones portables pour éviter les piratages israéliens. Le puissant parti a mis en place un système de bipeurs par lequel ses membres sont appelés à rejoindre leurs unités.

ther/boi avec afp