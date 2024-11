Missiles ATACMS: une autorisation américaine qui arrive tardivement

Après de longs mois d'hésitation, Washington a donné dimanche à l'Ukraine l'autorisation de frapper le territoire russe avec des missiles ATACMS. Attendue à Kiev depuis longtemps, cette décision survient toutefois tardivement et les forces russes ont pu s'y préparer.

Moscou a accusé l'Ukraine d'avoir tiré dans la nuit de lundi à mardi six missiles américains ATACMS contre un site militaire de la région frontalière russe de Briansk. Le ministère russe de la Défense a précisé que cinq missiles avaient été détruits et le dernier été endommagé par la défense anti-aérienne.

Pour la première fois depuis le début du conflit, l'Ukraine se retrouve donc désormais dans la capacité de frapper dans la profondeur le territoire russe avec des armes occidentales de pointe. Auparavant, pour s'aventurer plus loin que les régions les plus proches du territoire ukrainien, Kiev devait essentiellement avoir recours à des drones.

Que sont les ATACMS?

Fabriqués par Lockheed Martin, les ATACMS sont des missiles semi-balistiques qui peuvent, dans leur version la plus élaborée, atteindre des cibles à plus de 300 kilomètres avec une charge explosive d'environ 170 kg. Ce type de projectile vole beaucoup plus haut et donc beaucoup plus loin que les roquettes d'artillerie. Il est également plus rapide, car en revenant au sol, sa vitesse augmente en raison de la gravité.

La charge explosive conséquente des ATACMS peut permettre des dégâts significatifs, tant sur des concentrations de troupes et de véhicules que sur des infrastructures renforcées et autres bunkers.

Pouvant être projeté à l'aide de lanceurs mobiles HIMARS ou encore M270, des lance-roquettes multiples déjà délivrés à l'Ukraine par les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne, les ATACMS sont souvent qualifiés de "missiles longue portée". Dans les faits pourtant, cette appellation reste subjective. La portée de ces missiles reste inférieure à la plupart des missiles de croisière et bien entendu, aux missiles balistiques intercontinentaux. Il n'empêche que les ATACMS sont désormais les missiles avec la plus grande portée que peuvent utiliser les Ukrainiens en territoire russe.

Utilité tactique pour frapper des positions reculées

Kiev réclamait l'autorisation d'utiliser ces missiles de l'autre côté de la frontière depuis de longs mois, car nombre de frappes en direction de l'Ukraine proviennent de positions situées plus en profondeur dans le territoire russe.

Ces missiles pourraient donc théoriquement cibler certaines positions, allant des aérodromes à des bases militaires, en passant par des nœuds logistiques, des dépôts de munitions, des postes de commandement ou encore des lignes d’approvisionnement.

Dans la région de Koursk, où une offensive russe conjointe avec des soldats nord-coréens est attendue pour reprendre le territoire russe occupé par l'Ukraine, les ATACMS pourraient également s'avérer utiles pour frapper des concentrations de troupes et de matériel.

Trop peu, trop tard

L'autorisation américaine pour de telles frappes en Russie arrive toutefois sans doute trop tard pour avoir un impact significatif sur le conflit. Les forces russes ont en effet déjà pu se préparer en partie à cette éventualité.

"La Russie s'est déjà adaptée. Les ATACMS sont utilisés depuis deux ans en Ukraine dans les territoires occupés (...) l'armée russe a appris à déplacer ses stocks, à assurer la redondance de ses postes de commandement ou à faire du leurrage", explique une source militaire au Figaro, ajoutant que de nombreux avions ont également déjà été restationnés plus en profondeur dans le territoire russe.

A l'aide de données satellites, Frontelligence Insight démontre de son côté que des travaux de renforcement de la base aérienne de Koursk ont déjà été faits et que d'autres se poursuivent ailleurs en Russie. Pour cette organisation spécialisée dans le conflit ukrainien et la recherche en sources ouvertes, Kiev devra donc être particulièrement parcimonieuse dans l'usage de ses missiles.

"Face au risque de voir les livraisons futures de missiles ATACMS en provenance des États-Unis être interrompues dans un futur proche, l'Ukraine doit faire preuve de beaucoup de prudence dans le choix de ses cibles et dans le calendrier de ses opérations. Dans les zones dotées d'une défense aérienne importante, plusieurs lancements de missiles peuvent par exemple être nécessaires pour réussir quelques frappes, ce que l'Ukraine ne peut pas se permettre", explique l'organisation sur X.

Tristan Hertig