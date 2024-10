Milton, ouragan de catégorie maximale, menace le Mexique et la Floride

L'ouragan Milton s'est intensifié "de manière explosive" lundi près de la péninsule du Yucatan au Mexique, avant son arrivée prévue d'ici mercredi en Floride, déjà affectée par le passage destructeur d'Hélène fin septembre.

L'ouragan, désigné comme "potentiellement catastrophique", est classé en catégorie 5, au plus haut de l'échelle de Saffir-Simpson, avec des vents pouvant aller jusqu'à 280 km/h, selon le Centre américain des ouragans (NHC).

Des bourrasques violentes vont souffler sur le Yucatan lundi et mardi avant de toucher la Floride, dans le sud-est des Etats-Unis, "à partir de mardi soir ou mercredi", par la côte du Golfe du Mexique.

Dans le Yucatan, des ouvriers ont barricadé portes et fenêtres, les pêcheurs ont rentré leurs bateaux au port et les autorités locales ont ordonné la fermeture des écoles et d'activités non essentielles.

Bien qu'il ne soit pas prévu que l'ouragan touche terre au Mexique, "des pluies et des vents torrentiels sont attendus", a averti la nouvelle présidente Claudia Sheinbaum sur X.

Des régions encore sinistrées par Hélène

En Floride, Milton suscite beaucoup d'inquiétude, moins de deux semaines après le passage particulièrement dévastateur de l'ouragan Hélène dans le sud-est du pays.

Ce dernier a fait au moins 230 morts à travers une demi-douzaine d'Etats du sud-est du pays -dont au moins 15 en Floride- et provoqué des inondations destructrices.

Les secours sont toujours à pied d'oeuvre pour venir en aide aux nombreuses victimes de cet ouragan, le plus meurtrier à avoir frappé les Etats-Unis depuis Katrina en 2005.

L'observatoire météorologique américain (NOAA) avait prévenu fin mai que la saison des ouragans, qui s'étend de début juin à fin novembre, s'annonçait cette année extraordinaire, avec la possibilité de quatre à sept ouragans de catégorie 3 ou plus.

1500 soldats mobilisés

Le président Joe Biden a appelé dimanche "tous les habitants de Floride à écouter les responsables locaux et à se préparer en conséquence".

Réitérant son engagement à épauler "aussi longtemps qu'il le faudra" les régions sinistrées, il a également annoncé dans un communiqué le déploiement de 500 soldats supplémentaires en Caroline du Nord, l'Etat le plus touché par l'ouragan Hélène.

Au total, 1500 soldats sont mobilisés et s'ajoutent aux milliers de secouristes et membres de la Garde nationale, une force de réserve.

afp/doe