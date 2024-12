Maurine Mercier reçoit le prix des MFP pour ses notes vocales en Ukraine

Voix de la RTS en Ukraine, Maurine Mercier a été récompensée par le Prix du Journalisme 2024 des Médias Francophones Publics. Une récompense décernée par un jury international d'auditeurs et auditrices pour une de ses "notes vocales" envoyée de Kharkiv sous les bombes en mai 2024.

Depuis bientôt trois ans, Maurine Mercier couvre la guerre en Ukraine pour la RTS avec des reportages au plus proche de la population pour rendre compte de la situation sur le terrain.

Depuis quelques mois, la journaliste a choisi, en plus de ses reportages, analyses et interviews, une nouvelle forme de narration pour être plus proches de ses auditeurs: elle envoie des notes vocales à Eric Guevara-Frey, le présentateur de Tout un monde, l’émission d’actualité internationale sur RTS Première.

Cela finit par vous prendre aux tripes Maurine Mercier

Maurine Mercier s'en explique lundi au micro de La Matinale: "Depuis trois ans que je couvre cette guerre avec des reportages assez classiques que l'on connaît à la radio, j'avais envie de trouver une manière de raconter peut-être un peu plus proche de ce que je suis aussi au naturel, parce que cela finit par vous prendre aux tripes, tout simplement. Vous avez envie de raconter la réalité telle que vous la voyez véritablement."

La correspondante raconte qu'elle "fonctionne absolument comme tous les Ukrainiens" et qu'elle y prend le train comme tout le monde. "Et vous rencontrez des jeunes Ukrainiennes qui s'effondrent en larmes parce qu'elles viennent de laisser leur compagnon qui a dû rejoindre le front. Elles sont en larmes parce qu'elles se demandent si elles pourront les revoir, leur amoureux, leur mari, leur frère. C'est ce que je vois tous les jours et j'avais envie de le raconter aussi comme cela."

>> Réécouter la note vocale de Maurine Mercier à Kharkiv : RTS Prix des MFP - RTS: note vocale de Maurine Mercier à Kharkiv / La Matinale / 8 min. / le 29 novembre 2024

