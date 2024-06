Lourd revers pour l'ANC qui a perdu sa majorité absolue en Afrique du Sud

Le Congrès national africain (ANC), au pouvoir en Afrique du Sud depuis l'avènement de la démocratie et l'élection de Nelson Mandela en 1994, a subi un revers cinglant lors des élections législatives en perdant sa majorité absolue à l'Assemblée nationale.

Selon les résultats quasi complets de la Commission électorale publiés samedi, à plus de 99,5% du dépouillement, l'ANC recueille 40,21% des voix, plongeant nettement sous la barre des 50% et affaiblissant fortement la posture du président actuel Cyril Ramaphosa.

La plus grande formation d'opposition (Alliance démocratique, DA) rassemble 21,79% des suffrages exprimés. Le parti uMkhonto weSizwe (MK) de l'ex-président Jacob Zuma, né seulement quelques mois avant le scrutin, réalise une performance à 14,61%, tandis que les radicaux de gauche des Combattants pour la liberté économique (EFF) restent à 9,48%.

Un vote de déception

Jusqu'à présent, l'ANC tout-puissant avait remporté chaque élection nationale avec une large majorité. Mais la désillusion des 62 millions de Sud-Africains a cette fois vaincu une loyauté longtemps infaillible envers le mouvement qui a libéré le pays du joug de l'apartheid.

Dans la deuxième puissance industrielle du continent, le chômage frappe un tiers de ceux en âge de travailler et plus particulièrement les jeunes. La pauvreté s'aggrave et les inégalités se creusent, tandis que la criminalité bat régulièrement ses propres records.

Au quotidien, les coupures répétées d'eau et d'électricité rappellent à quel point le rêve d'une nation dotée d'un accès pour tous à l'éducation, un logement et aux services de base, promise par l'ANC à la fin de l'apartheid, est encore hors de portée. Et la confiance s'est encore envolée avec de multiples scandales de corruption impliquant des hauts dirigeants du parti.

Vers un gouvernement de coalition?

Après l'annonce des résultats finaux, les 400 sièges de députés seront répartis. La nouvelle Assemblée devra ensuite siéger courant juin pour élire le prochain président. L'ANC, qui détient actuellement 230 sièges (57,5%), reste la plus grande formation politique. Mais dépouillé de sa stature de parti dominant, il devra entamer des négociations dans les prochains jours.

A ce stade, les spéculations vont bon train sur la formation du prochain gouvernement, experts et observateurs misant sur la formation d'un gouvernement de coalition. Si l'ANC décide de se rapprocher de la DA, il devra faire des concessions au mouvement libéral qui prône la privatisation du secteur public et une dérégulation de l'économie.

Un rapprochement avec l'EFF et le provocateur Julius Malema impliquerait des compromis sur des demandes de réformes radicales telles que la redistribution sans compensation des terres aux noirs et la nationalisation de secteurs économiques clefs. Un rapprochement avec le parti de Jacob Zuma semble plus improbable, car celui-ci et le président actuel Cyril Ramaphosa sont de vieux ennemis politique.

