Loin d'être un accident de l'histoire, le nazisme émerge "d'un bain de culture en Europe"

A la fin des années 20, la visibilité politique du NSDAP reste limitée en Allemagne, avec 12 députés au Reichstag lors des élections de 1928. Mais en 1929, ils sont cooptés par la droite à l'occasion de la lutte contre un plan - le dernier - de rééchelonnement des réparations de guerre exigées de l'Allemagne, le plan Young. Objectif: bénéficier de la structure militante assez professionnelle et impressionnante du parti nazi.

Pour la première fois, on voit un Hitler partager la tribune avec des figures classiques de la droite bourgeoise. Il y a une espèce d'effet rétinien: ça y est, on l'a identifié, on l'a photographié Johann Chapoutot

"Pour la première fois, on voit un Hitler partager la tribune avec des généraux, des banquiers, des industriels, des figures classiques de la droite bourgeoise. Il y a une espèce d'effet rétinien: ça y est, on l'a identifié, on l'a photographié", met en évidence Johann Chapoutot. "Depuis ce moment, lorsque la crise arrive et que les nazis montent en charge propagandiste, on voit qui est ce monsieur qui parle un peu fort, et on voit qu'il fréquente des gens très bien".

Le pouvoir leur est donné

L'ascension politique du parti nazi culmine en 1932, avec un peu plus d'un tiers des députés au Reichstag au cours des élections législatives. Mais il n'atteint jamais la majorité. "Les nazis ont inventé le mythe de leur prise de pouvoir, héroïque et épique. Or, il est faux. Ils n'ont rien pris du tout, on le leur a donné", rappelle le spécialiste de l'Allemagne. Dans l'incapacité de former un gouvernement stable avec les autres partis, le président Hindenburg se décide en effet, après diverses tentatives, à nommer Adolf Hitler chancelier le 30 janvier 1933.

On se résout à l'idée de mettre Hitler à la Chancellerie et de faire un gouvernement de coalition droite et nazi, avec le pari de s'adjoindre cette force-là tout en la maîtrisant Johann Chapoutot

La caste dirigeante lui déroule le tapis rouge parce que les nazis et leurs militants, qui occupent violemment l'espace public, sont utiles et qu'on pense pouvoir les contrôler. "On se résout à l'idée de mettre Hitler à la Chancellerie et à former un gouvernement de coalition de droite et nazi, comme ça se fait déjà dans plusieurs Länder". L'idée est de s'adjoindre la force de frappe nazie, les 400'000 SA [la Sturmabteilung, organisation paramilitaire du NSDAP, ndlr], pour lutter contre un parti qui n'en finit plus de monter, le Parti communiste, épouvante absolue pour le monde bourgeois, énonce Johann Chapoutot. Avec, poursuit-il, ce pari fait par l'ancien chancelier Franz von Papen, un libéral autoritaire, que le professionnel de la politique qu'il est parviendra à manipuler Hitler "jusqu'à le faire couiner".

Une radicalisation en 100 jours

Mais c'est tout l'inverse qui se produit: en 100 jours à peine, l'Allemagne a complètement changé de visage. Les nazis, loin de couiner, impriment leur marque sur le pays et les institutions. Autour d'Hitler gravitent "des gens très bien formés, très compétents, toute une technostructure de docteurs en droit qui ont fait des études universitaires et se retrouvent au sommet de l'appareil du parti. Ils travaillent, font les textes normatifs qu'il faut au moment où il faut. En trois mois, il n'y a plus de partis politiques, plus de syndicats, plus de presse libre. Et il y a un réseau de plusieurs dizaines de camps de concentration", expose l'historien. C'est la fin des institutions démocratiques et des contre-pouvoirs.

