Logements, médias, démocratie: reportages dans un pays polarisé aux fondements parfois ébranlés

Alors que beaucoup considéraient ce droit comme acquis, l'accès à l'avortement est devenu l'un des thèmes centraux de la campagne présidentielle américaine, dans la foulée de l'abrogation de sa garantie constitutionnelle en juin 2022. Dans le Michigan, il est désormais garanti par la Constitution, après un vote populaire fin 2022. Une autre loi impose toutefois aux mineures de présenter un accord parental.

Pourtant, devant le Scotsdale Women's Center de Detroit, un centre qui pratique l'IVG, l'ambiance est souvent tendue et la sécurité renforcée. Des manifestants pro-life sont régulièrement postés devant l'établissement et des agents sont chargés d'escorter les patientes. Selon sa directrice Shelly Miller, rien n'a changé depuis deux ans. Pire: la pression a augmenté sur les cliniques en raison des interdictions dans les Etats conservateurs. Ainsi, sur les 30'000 avortements pratiqués dans le Michigan en 2023, près de 10% des patientes venaient d'autres Etats.

Le Scotsdale Women's Center de Detroit. [AbortionDocs.org]

Shelly Miller évoque une patiente venue de l'Iowa, à plus de 600 km de Detroit: "Quand elle est arrivée ici, elle était plus enceinte qu'elle ne le pensait, alors ça a été le branle-bas de combat pour appeler un collègue d'une autre clinique et lui demander s'il pouvait s'en occuper aussi vite que possible. (...) Ça peut être dramatique quand ça se passe comme ça!"

Autre écueil: l'ouverture en début d'année de la clinique "Le cœur du Christ", un "centre de grossesse en détresse" géré par l'une des plus anciennes paroisses catholiques du pays et qui se vend comme une clinique d'IVG alors qu'elle milite en réalité contre l'avortement. De manière détournée, tout y est fait pour que les femmes poursuivent leur grossesse. Selon une enquête du Times, il existe quelque 2500 structures comme celle-ci dans le pays, soit trois fois plus que celles pratiquant vraiment l'IVG.

Beaucoup de gens aiment dire que les pro-life ne sont que de vieux hommes blancs, et beaucoup ne se rendent pas compte du nombre de femmes dans le mouvement Morgan Reece, militante anti-avortement de 22 ans

En outre, l'organisation Student for life of America est aussi active pour délivrer son message dans les écoles. "Nous avons des conversations sur les campus avec des pro-choix et nous essayons de les faire changer d'avis sur l'avortement en dialoguant respectueusement", explique sa coordinatrice Morgan Reece. À 22 ans, elle est l'une des stars de la lutte anti-avortement: les médias conservateurs se l'arrachent et la chaîne ABC lui a même consacré un documentaire.

Pour novembre, son vote est décidé. "Il est frustrant de voir que Trump ne fait pas de déclaration claire. On a l'impression qu'il est tantôt avec nous, tantôt contre nous. Mais il est nettement plus pro-vie que Kamala Harris et Waltz", observe-t-elle.

>> Écouter le portrait audio de Morgan Reece : Student for life of America Les piliers de l’Amérique (5/5) - L'accès à l'avortement / Le 12h30 / 2 min. / hier à 12:42

Shelly Miller, quant à elle, soutient la campagne de Kamala Harris et espère une loi fédérale pour protéger l'IVG. "Beaucoup de gens pensent que cela n'arrivera pas, parce qu'ils n'ont jamais présenté un tel projet auparavant. Mais, quand on y pense, il n'a jamais été vraiment nécessaire jusqu'à ces deux dernières années."

Dans l'intervalle, une petite dizaine d'Etats trancheront lors de référendums locaux qui auront lieu en même temps que la présidentielle de novembre.