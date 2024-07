Les travaillistes de Keir Starmer remportent la majorité absolue aux législatives britanniques

Le parti travailliste, mené par le centriste Keir Starmer, détiendra la majorité absolue dans le futur Parlement britannique à l'issue des élections législatives de jeudi, revenant au pouvoir après 14 années dans l'opposition, selon des résultats partiels.

Vers 06h00 (heure suisse), le Labour, positionné au centre-gauche, avait sécurisé plus de 340 sièges, soit plus que les 326 sièges nécessaires pour obtenir la majorité absolue à la Chambre des Communes et pouvoir former seul le futur gouvernement britannique. Selon ces projections des télévisions britanniques, le Labour remporterait 410 sièges, un peu moins que le raz-de-marée de Tony Blair en 1997 (418).

Avant la dissolution de la Chambre, le 30 mai, les conservateurs occupaient 344 sièges et les travaillistes 205.

Treize membres du parti anti-immigration Reform UK seraient en outre élus au Parlement, une première pour la formation de Nigel Farage. Dans de nombreuses circonscriptions, le parti est arrivé deuxième derrière les travaillistes en nombre de voix, parfois loin devant les conservateurs.

Tentative de limiter la casse

Les Tories n'avaient plus qu'une ambition dans les derniers jours de la campagne: limiter l'ampleur de la défaite.

"Vous avez quatre heures pour empêcher une super majorité des travaillistes qui provoquera une augmentation des impôts pour le reste de votre vie", a déclaré le Premier ministre conservateur Rishi Sunak, jeudi en fin de journée.

Une campagne marquée par les bourdes

Après cinq Premiers ministres conservateurs, le Brexit, l'austérité, la crise du pouvoir d'achat, et la dégradation du système de santé public, les Britanniques ont montré leur mécontentement dans les urnes et leur volonté de tourner la page des conservateurs.

Rishi Sunak, le troisième Premier ministre conservateur en deux ans, avait annoncées sous la pluie fin mai la tenue d'élections législatives. Calamiteuse, sa campagne a été marquée par les bévues comme sa décision d'écourter sa présence aux célébrations du 80e anniversaire du Débarquement en Normandie, ou sa lenteur à réagir aux soupçons de paris frauduleux dans son camp.

Le Premier ministre Rishi Sunak, accompagné de son épouse Akshata Murty, à l'extérieur du bureau de vote de Northallerton, dans le Yorkshire du Nord. [REUTERS - Temilade Adelaja]

Un centriste aux portes du pouvoir

C'est donc le travailliste Keir Starmer, un ancien avocat de 61 ans, qui se verra confier la tâche de former un gouvernement par le roi Charles III vendredi. Son arrivée au 10 Downing Street sera celle d'un modéré qui a recentré son parti, et promet le retour du "sérieux" à la tête du Royaume-Uni.

"Si vous m'accordez votre confiance en votant Labour, je changerai le pays", a promis jeudi Keir Starmer, entré en politique il y a seulement neuf ans.

>> Lire l'article sur le chef du Labour britannique : Keir Starmer, le possible prochain Premier ministre du Royaume-Uni, demeure méconnu

Des origines modestes

Face au richissime Rishi Sunak, Keir Starmer a mis en avant ses origines modestes - mère infirmière et père outilleur. Il a promis une gestion des dépenses publiques très rigoureuse, sans augmentation d'impôts pour la majorité des Britanniques.

Il compte sur une stabilité retrouvée, des interventions de l'Etat et des investissements dans les infrastructures pour relancer la croissance et redresser des services publics.

Il veut se montrer ferme sur les questions migratoires et se rapprocher de l'Union européenne - sans la rejoindre, tant les débats du Brexit ont fracturé le Royaume-Uni.

