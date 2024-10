Les "surprises d'octobre", révélations de dernière minute qui bouleversent les présidentielles américaines

Si l'on se réfère à la moyenne des derniers sondages, c'est Kamala Harris qui l'emporterait le 5 novembre prochain, du moins en ce qui concerne le vote populaire.

Sauf qu'aux Etats-Unis, il est possible de récolter le plus de voix à l'échelle du pays mais de perdre d'élection, la faute au suffrage universel indirect. Car de l'autre côté de l'Atlantique, on ne vote pas sur l'ensemble du territoire en faveur du candidat de son choix, mais on vote au niveau de son Etat pour des délégués, ou grands électeurs, qui eux-mêmes éliront le président.

Elections américaines : mode d’emploi / Democracy ! Démocratie ! / 20 min. / vendredi à 00:01

Il est ainsi possible qu'il y ait une déformation entre le vote populaire et le vote des grands électeurs, car le système américain veut que les petits Etats soient sur-représentés par rapport aux grands. Par exemple, en Californie, il faut environ 720'000 habitants pour un délégué, tandis que dans l'état voisin du Nevada, plus petit, il faut 530'000 habitants pour en avoir un.

On peut donc se retrouver dans une situation où le candidat est battu en étant majoritaire au niveau du nombre de voix obtenues. C'est ce qui était arrivé à Hillary Clinton en 2016: elle avait perdu alors qu'elle avait obtenu près de 3 millions de voix de plus que Donald Trump – une situation qui peut faire penser, en Suisse, à l'échec d'une initiative acceptée par la majorité de la population, mais refusée par la majorité des cantons.

A quelques semaines de l'élection, on comprend pourquoi tous les regards se tournent vers les "swing states", ou Etats pivots, qui peuvent faire la différence dans un sens ou dans l'autre. Il y en a notamment sept – parmi lesquels la Pennsylvanie, le Michigan, le Nevada ou encore le Nouveau-Mexique – dans lesquels l'écart de voix entre les deux candidats est très faible, souvent de moins de 1,5 point.

>> Lire aussi : Ces sept Etats qui vont faire basculer l'élection présidentielle américaine

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Infographies. Plus d'info