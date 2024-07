Les Suédois peuvent désormais transférer une partie de leur congé parental aux grands-parents

En Suède, le pays du congé parental le plus généreux du monde, les parents ont désormais la possibilité de transférer un certain nombre de jours d'allocation parentale à leurs propres parents ou à des proches. Une mesure adoptée au nom de la flexibilité.

Souvent considérée comme un eldorado en matière de congé parental, la Suède pousse le curseur encore un peu plus loin pour faciliter la vie des parents accueillant un nouvel enfant. Initialement, les couples suédois ont droit à un congé de 480 jours, dont 390 jours sont rémunérés à hauteur de 80% du salaire. Les 90 jours restants sont payés à un taux forfaitaire.

Avec la nouvelle réforme sociale suédoise, votée en décembre par le Parlement, les parents ont désormais la possibilité de transférer cette dernière tranche de 90 jours aux grands-parents, ou à un proche qui serait sans emploi et ne toucherait pas le chômage, ou ne serait pas en train d'étudier.

L'indemnisation sera basée sur la pension de la personne, qui devra obligatoirement être affiliée au régime de sécurité sociale en Suède pour être éligible.

La totalité du congé parental souvent pas employée

Cette décision part d'un constat: environ un couple sur deux n'utilise pas la totalité des 480 jours de congé parental, dont il bénéficie. Les personnes ayant des petits salaires considèrent en effet que la perte de revenus est trop importante sur le long terme et préfèrent retourner travailler plus rapidement, confiant le nouveau-né à ses grands-parents, qui s'en occupent souvent à titre gracieux.

Cette nouvelle mesure s'inscrit dans la continuité d'un régime mis en place dans les années 1970 par le pays scandinave et qui n'a cessé d'être élargi et amélioré au fur et à mesure pour faciliter la vie des familles.

En Suède, les crèches n'ouvrent leurs portes aux enfants qu'à partir de l'âge de un an. La mère et le père se partagent la première année plus ou moins équitablement, sachant que chaque parent est obligé de prendre au minimum trois mois de congé parental.

Sujet radio: Carlotta Morteo

Article web: Jérémie Favre