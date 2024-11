Les reportages en lice pour le prix 2024 du journalisme des MFP

Le Prix du journalisme radio des MFP distingue chaque année le meilleur traitement d'un événement d'actualité, la meilleure enquête ou le meilleur reportage sur un fait de société proposé par les rédactions des cinq radios partenaires. Écoutez les cinq sujets en lice cette année.

1. RFI - "Israël-Palestine: le récit de deux enfants fauchés par la guerre"

Deux petites filles: Hind Rajab, palestinienne de Gaza, et Noya Dan-Jaoui, israélienne originaire d’un kibboutz frontalier de l’enclave. Deux histoires d’enfants fauchées par la guerre avec une partie de leurs familles. Les deux petites filles sont mortes: l’une tuée par l’armée israélienne, l’autre abattue le 7 octobre par le Hamas. Un point commun: des enregistrements sonores documentent leurs derniers moments de vie. Sami Boukhelifa, s’est entretenu avec la mère de chacune d’entre elles.

2. RTBF - "Pass-ages: naître et mourir dans la sérénité"

Naitre et mourir, le début et la fin, 2 moments, 2 passages essentiels liés à notre existence. Deux passages souvent vécus très différemment. La naissance est par définition un bonheur, vécu à plusieurs, alors que la mort est bien souvent davantage vécue seule, chez soi ou à l’hôpital. Face à ce constat, un projet novateur s'est créé à Bruxelles. Il est unique en Europe, et il permet de remettre la naissance et la mourance, ce processus qui précède la mort, au centre de l’existence. Ce projet s’appelle pass-ages, en 2 mots. Pass- ages travaille en collaboration avec les hôpitaux et les services de soins palliatifs. Il offre un lieu bienveillant, animé par les bénévoles qui vivent dans cet habitat groupé, pour accompagner le plus sereinement possible le début et la fin d’une vie. Francoise Wallemacq et Christophe Bernard s’y sont rendus. Ils y ont d’abord rencontré un couple qui a souhaité donner naissance à son enfant dans cet endroit différent

3. Radio Canada - "Un homme en quête de ses origines"

Le Québec lève très lentement le voile sur les archives d'adoption, entourées du plus grand secret pendant des décennies. Des années 20 jusqu’aux années 70, les bébés nés hors mariage étaient confiés à des crèches tenues par des religieuses, en attendant de trouver une famille adoptive. Le poids de l’Église catholique créait un climat de honte pour les mères. Elles vivaient avec ce secret toute leur vie. Mais ces enfants devenus adultes veulent maintenant savoir. C’est le cas de Jean-Luc Danis, 65 ans, qui s’est lancé dans une quête éperdue pour connaître le nom de son père, après avoir obtenu celui de sa mère, trop tard pour la revoir de son vivant. Soutenu par son épouse et compagne de guitare et de chant, il vit des émotions en dents de scie au fur et à mesure qu'il avance, car la quête des origines ne réserve pas que des bonnes surprises. Un reportage de Myriam Fimbry.

4. France Inter - "Iran: cette jeunesse qui ne veut plus du voile obligatoire"

Le reportage a été enregistré plus d'un an après le mouvement "Femme, Vie, Liberté" en Iran. Dans ce pays difficile d'accès pour les journalistes, Radio France a saisi l'occasion d'élections législatives organisées dans le pays pour obtenir un visa auprès des autorités et donner la parole aux Iraniennes. Sur place, Timour Öztürk a travaillé en binôme avec la fixeuse et traductrice Zina Shah Safdari. Des rues aisées du nord de Téhéran, au quartier de l'université en passant par les bureaux d'une conseillère de la présidence, ce reportage essaie de montrer la persistance de la révolte des femmes iraniennes contre la loi de la République islamique, leur courage saisissant, malgré la répression.

5. RTS - "Note vocale de Maurine Mercier à Kharkiv "

Les services de sécurité occidentaux évoquent des perspectives sombres pour l’Ukraine cette année. Des pertes de territoire majeures. Kiev ne communique pas les chiffres mais des centaines de milliers de soldats ukrainiens ont d’ores et déjà perdu la vie depuis le début de la guerre à grande échelle. Les troupes russes avancent. Et le front se rapproche de Kharkiv. La deuxième ville du pays subit un flux continu de bombes. L’Ukraine est contrainte de mobiliser pour combler les pertes gigantesques. Notre correspondante sur place Maurine Mercier s’est rendue à Kharkiv. Régulièrement, elle envoie des notes vocales à Eric Guevara-Frey, le présentateur de Tout un monde, l’émission d’actualité internationale sur RTS Première.