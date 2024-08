Les refuges de haute montagne en Autriche, un symbole en péril à cause du changement climatique

Les refuges de montagne sont une institution en Autriche. Mais depuis plusieurs années, ces établissements se retrouvent en difficulté à cause du manque de personnel mais surtout du réchauffement climatique. Les clubs alpins autrichiens, qui gèrent ces refuges et les chemins de randonnée, tirent la sonnette d'alarme.

Situé à 2740 mètres d’altitude, au sommet du Dachstein, dans le land de Haute-Autriche, le refuge Seethaler (voir illustration de l'article) est un exemple frappant de ces défis. Cet établissement, qui offre 22 couchages et un restaurant pour alpinistes et touristes, est actuellement fermé faute de gérant.

"Quand j'ai commencé il y a 50 ans à m'engager comme bénévole, il y avait davantage de candidats pour les missions liées aux refuges. Il faut travailler dur et pouvoir vivre avec le fait que, en tant que gérant, on ne peut pas redescendre dans la vallée durant des semaines voire des mois. Ce sont des contraintes particulières auxquelles de moins en moins de jeunes veulent se confronter", explique mercredi dans l'émission Tout un monde Friedrich Macher, président de l'Alpenverein, principal club alpin autrichien.

Le changement climatique a conduit à une augmentation des températures et le dégel du permafrost a commencé. Le refuge s'est affaissé d’un coup de plusieurs mètres Friedrich Macher, président de l'Alpenverein

"Je pense que nous devons redéfinir les profils requis ainsi que le type de relation de travail ou de partenariat que nous avons", ajoute-t-il.

Permafrost et recul des glaciers

Le refuge Seethaler est également exemplaire des difficultés de ces établissements face au réchauffement climatique. Il y a cinq ans, il a en effet dû être entièrement reconstruit, après que l’ancien refuge, érigé lui en 1929, s’est affaissé.

"Il y avait sous le refuge une gigantesque doline qui était gelée au moment de sa construction. C'est ce qu’on appelle le permafrost. Mais le changement climatique a conduit à une augmentation des températures et le dégel du permafrost a commencé. Le refuge s'est affaissé d’un coup de plusieurs mètres, il a donc fallu faire immédiatement quelque chose", témoigne Friedrich Macher.

Quand, dans un court intervalle, il y a beaucoup de précipitations, c'est beaucoup plus difficile de les absorber Georg Unterberger, responsable du Département des refuges et sentiers de l'Alpenverein

Les défis climatiques touchent aujourd'hui un grand nombre des 272 cabanes de haute altitude et les clubs alpins autrichiens estiment ne plus avoir les moyens suffisants pour les entretenir ainsi que les 50'000 km de chemins randonnée que compte le pays.

"Il n'y a pas seulement la fonte du permafrost, il y a surtout le recul des glaciers et la transformation des conditions climatiques avec de plus en plus de fortes pluies en peu de temps. Quand, dans un court intervalle, il y a beaucoup de précipitations, c'est beaucoup plus difficile de les absorber", précise Georg Unterberger, responsable du Département des refuges et sentiers de l'Alpenverein.

"Tous ces événements extrêmes nous compliquent les choses: nous devons agrandir nos réservoirs d'eau, transformer l'architecture des refuges et trouver d'autres manières d'utiliser l'eau, et il nous faut l'économiser, tout comme l'énergie C'est la priorité absolue", ajoute-t-il.

Des solutions à trouver sur le long terme

Pour parer à ces problèmes, les clubs alpins demandent désormais aux autorités autrichiennes une aide exceptionnelle de 95 millions d’euros sur les cinq prochaines années. Mais pour Anna Burton, de l'Institut autrichien de recherche économique Wifo, il faut aussi penser à plus long terme.

"Pour que la pratique de la randonnée puisse continuer en toute sécurité, il faut trouver des solutions sur le long terme. C’est aussi important d’un point de vue touristique. Il y a bien sûr les locaux, mais aussi beaucoup de gens qui viennent en Autriche pour randonner. Et nous nous attendons à ce qu’il y en ait encore davantage à l’avenir, car les températures vont augmenter dans d'autres régions du monde et les gens se réfugieront dans les montagnes", prédit-elle.

Les clubs alpins ont également lancé une pétition en ligne pour sensibiliser l’opinion publique à ce sujet. Une pétition qui a déjà recueilli près de 30'000 signatures.

Reportage radio: Isaure Hiace

Adaptation web: Tristan Hertig