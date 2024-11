Les rebelles syriens continuent leur avancée à Alep et prennent l'aéroport

Une coalition de groupes rebelles dominée par des islamistes a pris samedi la majeure partie d'Alep et son aéroport, la deuxième ville de Syrie, lors d'une offensive éclair qui a fait plus de 320 morts. D'autres localités stratégiques dans les provinces voisines d'Idleb et de Hama sont également tombées.

Les rebelles du groupe islamiste Hayat Tahrir al Cham (HTS) ont pris le contrôle d'une grande partie d'Alep, dans le nord-ouest de la Syrie, dans le cadre d'une offensive éclair qui a contraint l'armée syrienne à se redéployer après la perte de plusieurs dizaines de soldats. L'armée syrienne a déclaré qu'elle préparait une contre-offensive pour rétablir l'autorité du régime de Bachar al-Assad dans cette région proche de la frontière avec la Turquie.

Plus de 300 morts

"Le HTS et les factions alliées ont pris la majeure partie de la ville d'Alep, des bâtiments gouvernementaux et des prisons", a précisé l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). L'aéroport est a également été pris. Célébrant leur entrée dans Alep, djihadistes et rebelles ont défilé dans les rues, installé leur drapeau devant un poste de police et déchiré un portrait de Bachar al-Assad.

L'armée syrienne a confirmé la présence de combattants antirégimes dans de "larges parties" d'Alep et déploré des "dizaines" de morts et de blessés dans l'offensive. Selon un dernier bilan de l'OSDH, 327 personnes ont été tuées depuis mercredi: 183 combattants du HTS et factions rebelles, 100 soldats syriens et membres des forces progouvernementales ainsi que 44 civils.

Bombardements sur la ville

L'état-major syrien a déclaré que les rebelles avaient attaqué sur plusieurs fronts et en nombre, ce qui l'a amené à "mettre en œuvre une opération de redéploiement destinée à renforcer les lignes de défense afin d'enrayer l'offensive, de préserver la vie des civils et des militaires et de préparer une contre-attaque". Il a ajouté que ses bombardements avaient empêché les rebelles de fixer leurs positions.

Samedi après-midi, une frappe aérienne a ciblé des "véhicules civils" dans un secteur d'Alep pris par les rebelles, tuant 16 civils, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), en précisant que le raid avait été "probablement" mené par des avions russes.

Des combattants de l'opposition roulent dans les rues d'Alep, en Syrie, le samedi 30 novembre 2024. [KEYSTONE - GHAITH ALSAYED]

La ville se referme

"La plupart des civils restent chez eux et les institutions publiques et privées sont quasiment toutes fermées" à Alep, ville de quelque deux millions d'habitants et poumon historique du pays d'avant-guerre, a dit la radio progouvernementale Sham FM. Le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane, a déclaré à l'AFP que djihadistes et rebelles avaient rapidement pris de vastes secteurs d'Alep "sans rencontrer de résistance significative".

"Les lignes du régime se sont effondrées à un rythme incroyable qui a pris tout le monde par surprise", estime Dareen Khalifa, experte de l'International Crisis Group. Le chef du "gouvernement" proclamé par le HTS à Idleb (nord-ouest), Mohammad al-Bachir, a affirmé jeudi que l'offensive avait été lancée après que "le régime a massé des forces sur les lignes de front et bombardé les zones civiles".

