Les rebelles syriens avancent vers Hama, ville névralgique entre Alep et Damas

Alors que les groupes rebelles et islamistes poursuivaient leur avancée, le régime de Damas et son allié russe ont bombardé lundi à plusieurs reprises la ville d'Idlib (nord-ouest) et sa province, et pris pour cible les hôpitaux.

Le personnel médical n'a pas eu le temps de mettre à l'abri les patients de l'hôpital universitaire. Sur une vidéo filmée par un soignant, on voit le plafond du couloir s'effondrer, les vitres voler en éclats. Quelques heures plus tard, c'est la maternité située au centre ville d'Idlib qui a été visée.

La situation est aussi préoccupante à Alep. Ces dernières années, le système de santé s'est effondré dans les zones dirigées par le régime. Plongés à nouveau dans la guerre, les établissements hospitaliers de la deuxième ville du pays manquent de tout.