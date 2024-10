Les projets immobiliers controversés de la famille Trump dans les Balkans

Ivanka Trump, fille de Donald Trump, et son époux Jared Kushner prévoient de bâtir des complexes ultra-luxueux en Albanie et en Serbie. Ces projets pharaoniques réservés à une élite sont attaqués par des ONG qui dénoncent une menace pour la biodiversité et une bétonisation de zones jusqu'ici préservées.

Dans sa quête pour développer des projets immobiliers en Europe, la famille Trump envisage de construire deux complexes de luxe en Albanie, un pays où le tourisme connaît actuellement une forte croissance.

Le premier projet est situé sur l’île de Sazan, un joyau naturel de 5,7 km2 au large des côtes albanaises, tandis que le second est prévu sur le delta de la Vjosa, considérée comme l'une des zones naturelles les plus préservées de la Méditerranée, s'étendant sur plus de 250 kilomètres.

Jared Kushner et Ivanka Trump ont investi dans un projet immobilier pharaonique sur la côte albanaise. [Genesisdd]

Des projets à un milliard de dollars

Selon le New York Times, l'idée est de transformer l'île de Sazan, une ancienne base militaire, en destination touristique de luxe. Le complexe qui y est prévu comprendrait plusieurs centaines de villas de luxe au design futuriste, offrant une vue panoramique à 360 degrés sur la mer. Un hôtel de luxe du groupe Aman, dont le siège se trouve en Suisse, devrait aussi voir le jour.

Les images préliminaires du complexe, diffusées par le collectif d'architectes en charge du projet, montrent de luxueuses villas nichées à flanc de montagne, en forêt ou en bord de mer. Des restaurants et des terrains de tennis sont également présentés dans les plans. "Sazan deviendra une station balnéaire intégrée comme aucune autre en Europe, entourée par la magnifique eau méditerranéenne et accueillant une multitude d'activités", peut-on lire sur le site.

Dans le delta de la Vjosa, l’un des derniers fleuves sauvages d’Europe, c'est un ensemble encore plus vaste qui est envisagé, avec 1000 villas et chambres d'hôtel, d'immenses piscines à débordement, des plages aménagées et de nombreux quais pour accueillir des bateaux.

Portés par la société Affinity Partners de Jared Kushner, les deux projets sont estimés à un milliard de dollars, estime le New York Times.

Le site internet du collectif d'architectes en charge du projet le décrit comme "un projet situé là où l'océan rencontre la forêt". [GenesisDD]

Une menace pour la biodiversité locale

Si le gouvernement albanais voit d'un bon œil ces investissements qui pourraient dynamiser le tourisme, certaines ONG s'inquiètent de leur impact environnemental. Selon elles, la construction de telles infrastructures et l'afflux de visiteurs risquent de perturber gravement ces écosystèmes fragiles, les deux sites abritant une biodiversité exceptionnelle, avec de nombreuses espèces rares ou menacées.

Située dans la zone protégée du delta de Vjosa, la lagune de Narta, connue en Albanie sous le nom de "Maison des flamants roses", forme par exemple le deuxième site le plus important pour les oiseaux du pays. Dans cette zone, on recense plus de 2300 espèces, dont plus de 100 espèces de poissons et 250 d'oiseaux, dont des colonies de flamants roses, des goélands d'Audouin ou des pélicans frisés. Sa vaste étendue de 41,5 km2 constitue un habitat essentiel pour de nombreuses espèces de flore et de faune.

Concernant le delta de Vjosa, il ne fait aucun doute que des nouvelles constructions auraient un impact sur l'intégrité écologique du lieu et conduirait à une disparition progressive des espèces menacées, indique une étude publiée fin 2023.

L'urbanisation d'une zone naturelle, encore vierge de toute construction, n'est pas sans conséquence pour l'environnement, rappelle l'étude. La création de routes implique notamment des travaux de terrassement, de déboisement et de nivellement qui perturbent les écosystèmes locaux, forçant les espèces qui dépendent de cet habitat à se déplacer ou à voir leur territoire réduit.

Comment est né le projet

C'est en été 2023, lors d'un tour en hélicoptère au-dessus de l'île de Sazan qu'Ivanka Trump et Jared Kushner tombent sous le charme de cette zone naturelle. Ils sont rapidement reçus à Tirana par le Premier ministre Edi Rama et le représentant de Donald Trump aux Balkans, Richard Grenell. Pendant leur voyage, ils en profitent pour visiter les richesses naturelles du pays.

Moins d'une année plus tard, en février 2024, une loi relative à la construction d'infrastructures dans les zones naturelles catégorisées comme protégées est modifiée par le Parlement albanais pour faciliter l'installation de complexes hôteliers dans ce type de zones, à condition notamment qu'ils soient au moins cinq étoiles.

A peine un mois plus tard, Jared Kushner rend publiques sur le réseau social X les premières images de la conception de ses projets de développement pour la côte albanaise. Il confirme également au New York Times le projet d'investissement. "Nous sommes très excités. Nous n’avons pas encore conclu d’accords, ils pourraient donc ne pas avoir lieu, mais nous avons travaillé dur et nous en sommes assez proches."

Un autre projet à Belgrade

Un projet à Belgrade, d'une superficie de 25 hectares, prévoit 1500 résidences, un hôtel, une zone commerciale et un espace civique commémoratif. [GenesisDD]

Mais l'ambition de l'ancien conseiller de Donald Trump ne s'arrête pas là. Jared Kushner a confirmé son projet de transformer les ruines de l’état-major à Belgrade en un complexe de deux tours avec hôtels de luxe et appartements. Il prévoit la construction de 1500 résidences sur une superficie de 25 hectares.

Une pétition a été lancée par un groupe d'opposition serbe pour stopper la construction du projet immobilier, l’ancien état-major de l’armée serbe, endommagé par les bombardements de l’Otan en 1999, étant un bien culturel protégé.

Hélène Krähenbühl