Les ouvriers de Boeing acceptent un projet d'accord, après sept semaines de grève

Les quelque 33'000 ouvriers grévistes de Boeing de la région de Seattle vont pouvoir reprendre le travail. Après plus de sept semaines de grève qui a coûté plus de dix milliards de dollars à l'entreprise et ses fournisseurs, les salariés ont accepté un nouveau projet d'accord social.

Après avoir rejeté deux offres, l'IAM-District 751, branche du syndicat des machinistes (IAM), a indiqué lundi soir avoir approuvé à 59% l'accord prévoyant une hausse salariale très proche de ses revendications, mais pas le rétablissement de l'ancien dispositif de retraite.

"La grève va prendre fin et il nous appartient maintenant de reprendre le travail et de commencer à construire les avions, d'augmenter les tarifs et de ramener cette entreprise sur la voie de la réussite financière", a déclaré Jon Holden, le président de l'IAM-District 751, lors d'une conférence de presse.

Le patron du groupe depuis août, Kelly Ortberg, s'est dit "heureux" qu'un accord ait été trouvé. "Les mois écoulés ont été difficiles pour nous tous, mais nous faisons partie de la même équipe", a-t-il déclaré dans un message adressé aux employés.

Salaires, retraites, maintien des emplois

Le projet annoncé jeudi soir comporte une hausse salariale de 38% sur les quatre ans de l'accord social, alors que le syndicat réclamait 40%.

De nombreux employés espéraient aussi le rétablissement du dispositif avec pension de retraite à montant garanti, supprimé par un accord social en 2014 au profit d'un dispositif par capitalisation. Mais pour Boeing, ce rétropédalage est inconcevable car "excessivement cher".

Le groupe a également rétabli une prime annuelle (4% du salaire annuel), augmenté la prime de ratification (de 3000 à 12'000 dollars) et accru la contribution au plan de retraite par capitalisation.

Il a maintenu son engagement à fabriquer son prochain avion, attendu pour 2035, dans la région de Seattle, berceau de Boeing, ce qui représente une garantie de dizaines de milliers d'emplois pour plusieurs décennies.

La grève la plus chère du siècle

Il s'agit de la quatrième offre de Boeing depuis début septembre, mais la troisième soumise au vote des membres. Les deux autres offres avaient été rejetées.

Le président Joe Biden a "félicité" le syndicat et la firme "d'être parvenus à un accord qui reflète le dur labeur et les sacrifices des 33'000 machinistes" et mentionné aussi le soutien de son équipe économique.

D'après le cabinet Anderson Economic Group, il s'agit de la plus coûteuse grève de ce siècle aux Etats-Unis avec plus de 11,56 milliards de dollars (environ 9,10 milliards de francs) d'impact direct depuis le 13 septembre, dont 6,50 milliards de manque à gagner pour Boeing et 2,87 milliards pour ses fournisseurs. L'assemblage des Boeing 737 Max et 777 ayant été pratiquement stoppé, il était crucial pour l'avionneur, en grande difficulté financière, que la grève prenne fin.

