"Les médias ne peuvent pas dire pour qui voter, mais suggèrent les enjeux d’une élection", affirme Julien Labarre

Invité mardi dans La Matinale de la RTS, le politologue Julien Labarre explique l’influence des médias lors d’une élection. Il souligne que "plus une thématique est fréquemment répétée par les médias, plus elle imprègne l’esprit des électeurs", en particulier dans l’isoloir, sauf s'ils ont déjà décidé pour qui voter.

Selon une analyse de l’Institut Jean-Jaurès, les législatives françaises n’ont jamais bénéficié d’une telle médiatisation. Cette visibilité est en partie due aux médias contrôlés par Vincent Bolloré. Son empire médiatique use de son influence pour affirmer un catholicisme traditionnel et conservateur de droite.

"La galaxie Bolloré, qui comprend notamment CNews, Europe1 et le JDD, a contribué à créer un agenda médiatique axé principalement autour de l’immigration, l’insécurité et les questions identitaires", déclare à la RTS Julien Labarre, politologue et docteur en sciences politiques de l’Université de Californie à Santa Barbara.

Nous savons que plus une thématique est répétée et récemment abordée, plus elle sera facilement accessible dans l’esprit des électeurs Julien Labarre, docteur en sciences politiques de l'université de Californie à Santa Barbara

"Plus vous parlerez de certains sujets, plus ils apparaîtront comme importants aux yeux des téléspectateurs. Ainsi, lorsque vous allez voter, dans l'isoloir, vous allez plonger dans votre esprit ces thématiques", ajoute-t-il pour souligner leur impact.

Le positionnement de droite des médias Vivendi

Auteur d’une étude sur CNews, Julien Labarre démontre l’alignement principal de cette chaîne avec l’extrême droite. Il insiste sur le fait que l’information objective est "un mythe".

A son avis, certains médias véhiculent des informations en fonction d’un agenda politique. "On dit aux électeurs ce qu'ils devraient considérer comme étant prioritaire." Il exprime donc son inquiétude face aux sujets hautement polarisants tels que l’immigration, l’insécurité et les préoccupations identitaires.

Selon le politologue, mis à part Paris-Match, les médias de la galaxie Bolloré tendent à se radicaliser vers la droite et l'extrême droite. Il observe également un resserrement de l'éventail des points de vue présentés aux téléspectateurs et aux lecteurs.

La névrose anti-France insoumise et extrême gauche dans les médias du groupe Vivendi ne va que s'amplifier Julien Labarre, docteur en sciences politiques de l'université de Californie à Santa Barbara

"Durant les élections européennes, puis lors des législatives françaises, (...) on a vu une véritable névrose anti-France insoumise et extrême gauche qui au fur et à mesure de la campagne a vraiment contaminé l'ensemble des forces de gauche. (...) Cette forme de névrose dans les médias du groupe Vivendi, à mon avis, ne va que s'amplifier", ajoute-t-il.

Une influence croissante qui va au-delà des parts de marché

En mai, CNews est devenue la chaîne d’information en continu la plus consommée, dépassant BFMTV. Cela soulève des questions sur l’état du paysage médiatique français et la pluralité des opinions.

Julien Labarre met en garde contre la surinterprétation de certaines données. Il estime que le pourcentage quotidien de 3 ou 4% de téléspectateurs pour chaque chaîne n’est pas particulièrement intéressant. Ce qui est plus pertinent, selon lui, c’est de comprendre la consommation personnelle des différents médias. Par exemple, lorsqu’on demande aux gens s’ils regardent CNews au moins une fois par semaine, le pourcentage passe de 3% à près de 33 à 34% des Français et Françaises.

"Ce qui m'inquiète, c'est que ces chaînes-là présentent un nouveau modèle économique pour les médias, c'est-à-dire capitaliser sur la ferveur partisane des téléspectateurs et donc il est à craindre que l'ensemble des médias ne se mettent à rivaliser avec CNews en imitant son modèle", prévient le politologue.

Propos recueillis par: Aleksandra Planinic

Adaptation web: Miroslav Mares