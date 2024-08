Les leaders étudiants détenus au Bangladesh ont été libérés

Au Bangladesh, la police a libéré jeudi six leaders étudiants du mouvement contre les quotas d'emplois dans la fonction publique qui a conduit à des affrontements meurtriers le mois dernier, a déclaré un officier de police à l'AFP.

"Les six coordinateurs du mouvement contre les quotas ont été remis à leurs familles cet après-midi", a déclaré le commissaire adjoint Junaed Alam Sarkar.

Le mouvement Students Against Discrimination (Etudiants contre les discriminations) avait appelé à des manifestations et 206 personnes ont été tuées lors de violents heurts avec les forces de l'ordre, selon un décompte de l'AFP basé sur les données de la police et des hôpitaux.

La semaine dernière, la police avait arrêté les principaux membres de cette coalition, parmi lesquels son dirigeant Nahid Islam.

"De leur plein gré"

Le 26 juillet, Nahid Islam et deux autres dirigeants du mouvement étudiant avaient été sortis de force d'un hôpital de la capitale Dacca où ils avaient été admis, par des détectives en civil et conduits dans un lieu inconnu.

Son père Badrul Islam a déclaré à que Nahid était rentré chez lui jeudi après-midi, sans donner plus de détails. Trois autres personnes ont été arrêtées dans les jours qui ont suivi, le gouvernement ayant alors déclaré qu'elles avaient été placées en détention pour leur propre sécurité.

Le ministre de la Justice, Anisul Huq, a déclaré jeudi à que les six personnes se sont portées volontaires pour être placées en garde à vue. "Elles sont venues ici de leur plein gré et sont reparties de leur plein gré ", a-t-il affirmé.

afp/asch