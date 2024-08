Les JO de Paris ont pris fin sur une cérémonie futuriste et très musicale  

Le Stade de France accueille dimanche soir d'immenses stars pour un spectacle de clôture futuriste qui assurera le relais entre Paris et Los Angeles, ville-hôte des prochains JO d'été. La cérémonie clôt une édition 2024 très largement saluée comme une belle réussite sportive.

La cérémonie a démarré sur le coup de 21h avec une interprétation de "Sous le ciel de Paris" par la révélation française de l'année passée, Zaho de Sagazan en direct du jardin des Tuileries, où le quadruple champion olympique français de natation Léon Marchand est venu récupérer la flamme olympique pour la porter au cœur du Stade de France.

Ce sont les médaillés Julie Derron et Roman Mityukov qui portent le drapeau suisse dimanche soir lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques, menant une délégation d'environ 80 athlètes. La triathlète a été l'une des bonnes surprises de l'équipe de Suisse en se parant d'argent au triathlon, tandis que le nageur a quant à lui décroché une belle médaille de bronze sur 200 m dos.

L'entrée des délégations dans le stade de France.

Marathon féminin à l'honneur

Après un karaoké géant, qui a donné l'occasion au stade rempli d'entonner en cœur des chansons emblématiques de ces joutes comme "Les Champs-Élysées" de Joe Dassin ou "Freed from Desire" de Gala, un des moments forts a été la remise des médailles du marathon féminin, disputé pour la première fois après celui des hommes, et donc mis à l'honneur lors de la cérémonie.

Une vue du Stade de France pendant la cérémonie de clôture des JO de Paris. [AFP - WANG Zha]

Au terme d'une course pleine et d'un final épique, c'est la Néerlandaise d'origine éthiopienne Sifan Hassan qui l'a emporté au sprint devant l'Ethiopienne Tigist Assefa et la Kenyanne Hellen Obiri, battant au passage le record olympique malgré le dénivelé exigeant du parcours. Déjà médaillée de bronze lors de ces Jeux sur le 5000m et le 10'000m, l'ancienne réfugiée remporte donc un troisième titre olympique, le premier en marathon.

Le podium du marathon féminin.

Un volet artistique plus classique que l'ouverture

Avec pour cadre l'un des plus grands stades d'Europe, ce show se veut très différent de celui de la cérémonie d'ouverture le long de la Seine, qui avait lancé en beauté ces Jeux olympiques de Paris. La même équipe artistique est toutefois aux commandes, dirigée par Thomas Jolly, dont le travail, célébrant la diversité sous toutes ses formes, a été largement salué, mais aussi critiquée, principalement par des courants conservateurs (lire encadré).

Le directeur des cérémonies, Thierry Reboul, a précisé que le spectacle de clôture était "plus universel", et permettrait de "finir la course dans le même esprit que ces JO, sur cette vague d'allégresse qui nous entoure". Les artistes vont célébrer "les valeurs de partage, d'universalité mais aussi la fragilité du monde".

De la science-fiction et des Suisses à l'honneur

Le spectacle, d'une quarantaine de minutes, est baptisé "Records" (mot qui signifie aussi "archives" en anglais, ndlr) et mêle "émerveillement" et "dystopie", un genre sombre décrivant des mondes apocalyptiques, précise Thomas Jolly. Il raconte l'histoire d'un voyageur interstellaire qui découvre les vestiges des Jeux olympiques, dans un futur lointain où ils auront disparu, et va entreprendre de les refonder.

Le breakdancer français Arthur Cadre. [AFP - BERTRAND GUAY]

Le breakdancer français Arthur Cadre a été le fil conducteur de cette histoire et a pris place dans les airs, tandis que les décors géants, les costumes et les jeux de lumière ont projeté les spectateurs dans un voyage entre passé et futur. Les costumes impressionnants ont été élaborés par le créateur de mode valaisan de 32 ans Kevin Germanier.

Plus d'une centaine de performeurs, acrobates, danseurs et circassiens ont ainsi transformé le stade en une gigantesque salle de spectacle, avec une scène de 2800 m2. Au programme: de la danse, de la contorsion, du théâtre de gestes et l'influence des arts de la rue.

Le costume du "voyageur interstellaire" a notamment été élaboré par Kevin Germanier. [AFP - DIMITAR DILKOFF]

Le spectacle aura aussi permis à deux autres helvètes de se mettre à l'honneur: le pianiste-compositeur et scénographe Alain Roche, né à Porrentruy (JU) et établi en Valais, connu pour ses performances sur des pianos suspendus dans les airs, et le chanteur lyrique franco-suisse Benjamin Bernheim, l'un des principaux ténors de sa génération, ont interprété conjointement l'hymne d'Apollon.

Une image de la performance la plus aérienne et la plus helvétique de la soirée.

Une belle brochette musicale

Le show de Thomas Jolly s'est conclu en musique, avec plusieurs légendes de l'électro français accompagnées par des artistes en vue du moment.

Ainsi, le groupe électro-pop français Phoenix, très apprécié aux Etats-Unis, a mené le bal. Il a été accompagné sur un morceau par le rappeur cambodgien VannDa. Le Stade de France a également pu apprécier une collaboration de circonstance avec le duo électro Air.

Le DJ Kavinsky a aussi interprété son fameux morceau "Nightcall" accompagné pour l'occasion de la chanteuse belge Angèle. Enfin, le chanteur Ezra Koenig, talent de la scène new-yorkaise et ancien leader du groupe Vampire Weekend, était également de la partie.

Défilé de stars américaines en attendant Los Angeles

Après une partie officielle et des discours de Tony Estanguet, directeur de l'événement, et de Thomas Bach, président du CIO, comme le veut la tradition, une partie du spectacle était réservée aux organisateurs des prochains JO, à Los Angeles. La maire de Paris Anne Hidalgo a ainsi symboliquement remis le drapeau olympique à Karen Bass, son homologue dans la Cité des Anges.

Le drapeau olympique est officiellement passé aux mains californiennes. [AFP - MIGUEL MEDINA]

La cité californienne a mobilisé plusieurs de ses plus célèbres représentants et représentantes. La chanteuse et compositrice H.E.R. a d'abord interprété l'hymne américain avant que n'entre en scène Tom Cruise, dont la présence était toutefois controversée en raison de son engagement au sein de l'église de Scientologie, considérée comme une secte dans plusieurs pays.

Tom Cruise s'est frayé un chemin à moto dans le stade olympique. [AFP - LUIS ROBAYO]

Cela n'a pas perturbé la plus casse-cou des superstars de Hollywood qui est apparue sur le toit du Stade de France. Après un saut vers le sol de l'arène, il s'est emparé du drapeau et a quitté le stade en moto, emportant, dans une vidéo tournée des deux côtés de l'Atlantique et singeant les codes du film d'action, l'emblème olympique vers Los Angeles.

Le fameux emblème d'Hollywood revisité pour l'occasion.

La musique a alors de nouveau pris le relais avec, en direct des plages californiennes, des performances successives des classiques Red Hot Chili Peppers, de la star de la pop Billie Eilish et des vétérans du rap de la west coast Snoop Dogg (déjà envoyé spécial à Paris pour la télé NBC durant ces Jeux) et Dr. Dre.

La cérémonie s'est terminée par l'extinction de la flamme olympique par Léon Marchand et plusieurs athlètes internationaux, et la proclamation de la clôture des Jeux par Thomas Bach. Le drapeau français a enfin été remis à une délégations d'athlètes paralympiques, dont les épreuves débutent le 28 août.

