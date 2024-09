Les inondations en Birmanie font plus de 100 morts et 300'000 déplacés

Le bilan des inondations provoquées par le typhon Yagi en Birmanie est passé à 113 morts et plus de 320'000 personnes déplacées, a annoncé dimanche la junte.

"A travers le pays, 113 personnes sont mortes, 64 sont portées disparues et 14 sont blessées", a déclaré le porte-parole de la junte birmane, Zaw Min Tun, précisant que "plus de 320'000 personnes, soit 78'000 foyers, ont été évacuées dans des camps de secours temporaires".

Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent, selon le journal d'Etat Global New Light of Myanmar, qui ajoute que les inondations ont détruit plus de 65'000 maisons et cinq barrages.

Des pans entiers de terres agricoles ont été inondés dans le centre du pays, notamment autour de la capitale Naypyidaw, et des glissements de terrain signalés dans les régions montagneuses. Les routes et les ponts étant endommagés et les lignes téléphoniques et internet coupées, il est difficile de réunir des informations sur la situation.

Les rivières Sittaung et Bago, qui traversent le centre et le sud du pays, étaient toutes deux encore au-dessus des niveaux dangereux dimanche, selon les médias d'Etat.

Vietnam, Laos et Thaïlande également touchés

Selon les chiffres officiels, les inondations et les glissements de terrain ont tué près de 350 personnes en Birmanie, au Vietnam, au Laos et en Thaïlande à la suite du typhon Yagi, qui a frappé la région le week-end dernier.

Le bureau météorologique thaïlandais a mis en garde dimanche contre de nouvelles précipitations abondantes dans les provinces situées le long du Mékong. Les autorités vietnamiennes ont quant à elles fait état dimanche d'un nouveau bilan s'établissant à 281 morts et 67 disparus.

Les scientifiques affirment que le changement climatique rend la mousson, qui s'abat sur l'Asie du Sud-Est de juin à septembre, encore plus forte et plus irrégulière.

afp/edel