Les inondations au Soudan du Sud ont affecté 1,4 million de personnes. Elles en ont déplacé plus de 379'000, a indiqué le bureau des Affaires humanitaires de l'ONU. L'Ocha a aussi mis en garde contre une recrudescence du paludisme dans plusieurs régions touchées par les intempéries.

Cette recrudescence de la maladie, également appelée malaria, submerge "le système de santé et exacerbe la situation et l'impact dans les zones touchées par les inondations", a-t-il dit.

Un précédent état des lieux dressé par l'organisation il y a un mois comptabilisait quelque 893'000 personnes affectées par les graves inondations dans ce pays parmi les plus pauvres au monde, et plus de 241'000 personnes déplacées.

Selon les organisations humanitaires, le Soudan du Sud fait face aux pires inondations qu'il ait jamais connues depuis des dizaines d'années, en particulier dans le nord.

Selon l'Ocha, les inondations concernent les habitants de 43 comtés et la région administrative d'Abyei, une zone que revendiquent le Soudan et le Soudan du Sud. "Plus de 379'000 personnes sont déplacées dans 22 comtés et Abyei", a-t-il ajouté.

Malnutrition

La Banque mondiale indiquait le 1er octobre que les inondations aggravaient "une situation humanitaire déjà critique, marquée par une sévère insécurité alimentaire, un déclin économique, un conflit permanent, des épidémies, et les répercussions du conflit au Soudan.

Plus de sept millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire au Soudan du Sud et 1,65 million d'enfants souffrent de malnutrition, selon le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies.

Le PAM a lancé début novembre un appel urgent aux donateurs pour qu'ils fournissent rapidement des fonds. Il a souligné que ses réserves de nourriture au Soudan du Sud étaient vides et qu'il avait besoin de 404 millions de dollars pour préparer l'aide pour 2025 dans un contexte de "montée en flèche des coûts opérationnels et de la faim".

Sans un financement rapide, le PAM a estimé qu'il devrait, faute de routes praticables, recourir plus tard dans l'année à des largages aériens coûteux pour atteindre les communautés isolées, les plus menacées.

