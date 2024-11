Les forces djihadistes contrôlent cinq quartiers de la ville d'Alep, en Syrie

Les djihadistes et leurs alliés, qui ont lancé une vaste offensive dans le nord de la Syrie contre le régime et qui a fait plus de 255 morts, ont pris le contrôle de cinq quartiers d'Alep, a indiqué une ONG. C'est la première fois en quatre ans que la deuxième ville du pays est assaillie.

Selon le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, Rami Abdel Rahmane, les combattants "ont pris le contrôle de cinq quartiers" de la grande ville du nord de la Syrie, alors que les forces du régime "n'ont pas opposé de grande résistance". L'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) a annoncé qu'une cinquantaine de localités avaient été conquises par les djihadistes depuis mercredi. Lire : Au moins 200 morts dans une vaste attaque djihadiste au nord de la Syrie "Voitures piégées Il s'agit des plus violents affrontements depuis 2020 dans le nord-ouest de la Syrie, où la province d'Alep, en grande partie aux mains du régime de Bachar al-Assad, jouxte le dernier grand bastion rebelle et djihadiste d'Idleb. Plus tôt vendredi, un responsable de la sécurité avait indiqué que l'armée syrienne avait "envoyé des renforts" à Alep et assuré que les assaillants "ne sont pas parvenus aux limites de la cité". L'armée avait assuré avoir repoussé "la grande offensive des groupes terroristes" et regagné plusieurs positions. Selon l'OSDH, le groupe Hayat Tahrir al-Sham (HTS) et des formations alliées, certaines proches de la Turquie, sont parvenus vendredi matin aux portes de la ville. Les combattants "sont entrés aux abords des quartiers de Al-Hamdaniya et New Aleppo de la ville d'Alep après avoir mené deux attentats-suicide avec des voitures piégées", selon l'ONG. D'intenses combats Pendant la guerre civile qui a éclaté en 2011, les forces du régime, soutenues par l'aviation russe, avaient repris en 2016 la partie est d'Alep, la grande ville du nord de la Syrie, aux mains des insurgés à la faveur de bombardements dévastateurs. L'OSDH, une ONG basée au Royaume-Uni qui dispose d'un vaste réseau de sources en Syrie, a indiqué que les aviations russe et syrienne avaient lancé des raids intensifs sur la région d'Idleb. Les combattants ont bombardé Alep pour la première fois depuis quatre ans, visant la cité universitaire où quatre civils ont été tués, selon l'agence officielle Sana. Le nord de la Syrie bénéficiait ces dernières années d'un calme précaire rendu possible par un cessez-le-feu instauré après une offensive du régime en mars 2020. La trêve a été parrainée par Moscou avec la Turquie, qui soutient certains groupes rebelles syriens à sa frontière. agences/juma