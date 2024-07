Les fêtes de la San Fermin battent leur plein à Pampelune avec leurs fameux lâchers de taureaux

Les traditionnelles fêtes de la San Fermin ont débuté dimanche 7 juillet à Pampelune et dureront jusqu'au 14 juillet. Comme chaque année, les fameux lâchers de taureaux, tous les matins à 8 heures dans les rues de la ville, font des dizaines de blessés.

Chaque année, la ville de Pampelune, dans le nord de l'Espagne, célèbre les fêtes de la San Fermin, avec comme point d'orgue les fameux lâchers de taureaux ("encierros" en espagnol) qui ont lieu au matin.

Dernier décès en 2009

Chaque année, ces courses endiablées contre les animaux en furie font des dizaines de blessés, et même parfois des morts. Le dernier décès remonte à 2009, lorsqu'un jeune Espagnol de 27 ans avait été encorné par un taureau. Depuis 1911, début de la compilation des données, au moins 16 coureurs sont morts.

Le premier lâcher de taureaux de cette année, dimanche 7 juillet, avait déjà fait six blessés. Cinq d'entre eux, dont un Américain âgé de 54 ans venu de New York, ont été victimes de chocs et un autre, un Espagnol de 37 ans, a été légèrement touché par la corne d'un taureau, selon un communiqué du gouvernement de Navarre, la région dont Pampelune est la capitale.

Blessure à l'aisselle

Lors du sixième "encierro" de l'édition 2024 (vidéo ci-dessus), ce vendredi 12 juillet, les taureaux ont envoyé trois personnes à l'hôpital, selon un bilan provisoire. L'un d'eux a été blessé à l'aisselle par un coup de corne.

Encore deux lâchers de taureaux doivent avoir lieu à d'ici la fin de la manifestation dimanche.

Fabien Grenon