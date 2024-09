Les failles sécuritaires à nouveau pointées du doigt après la tentative d'assassinat contre Donald Trump

Donald Trump a fait l'objet dimanche d'une nouvelle tentative d'assassinat, la deuxième en deux mois. L'affaire ravive les questions sur la capacité des services secrets à protéger les candidats dont elle a la charge, estiment certains médias américains.

Le Secret Service, force d’élite chargée de la sécurité des présidents, anciens présidents et personnalités politiques influentes, a annoncé l'ouverture d'une enquête à la suite des coups de feu qui ont eu lieu dimanche peu avant 18h.

Selon les autorités, plusieurs agents ont "tiré sur un homme armé" qui se trouvait à proximité du terrain de golf de Donald Trump. Un fusil AK-47 avec lunette de visée ainsi que deux sacs à dos et du matériel de vidéo ont été découverts sur les lieux. Donald Trump a aussitôt été entouré par des agents du Secret Service et ramené chez lui, alors que le terrain de golf était évacué et sécurisé.

Cette deuxième tentative d'assassinat contre l'ex-président américain relance les critiques à l'égard de l'agence américaine. Pour rappel, des tirs avaient légèrement blessé Donald Trump en juillet dernier lors d'un meeting en Pennsylvanie.

Trump "n'est plus le président en fonction"

Interrogé sur les circonstances entourant cette faille de sécurité, le shérif du comté de Palm Beach Ric Bradshaw a souligné lors d'une conférence de presse que Donald Trump "n'est plus le président en exercice", précisant que les mesures de sécurité ne sont pas aussi rigoureuses que pour un président en activité.

"J'imagine que la prochaine fois qu'il se rendra sur un terrain de golf, il y aura probablement un peu plus de monde autour du périmètre", a ajouté le responsable de la police.

Dans un e-mail adressé aux membres de l'équipe de campagne, les conseillers principaux Chris LaCivita et Susie Wiles ont exhorté chacun à "rester vigilant" dans "leurs déplacements quotidiens".

Des lieux "difficiles à sécuriser"

Si Donald Trump est sorti indemne de l'incident, comme l’écrit le Washington Post, celui-ci "ravive les inquiétudes quant à sa sécurité au plus fort de la campagne électorale précédant l’élection du 5 novembre". "Le Secret Service considère depuis longtemps les terrains de golf comme particulièrement difficiles à sécuriser”, précise le journal, notamment parce qu’ils sont “à proximité de zones à forte circulation, avec des routes qui sont accessibles au public.

En outre, comme le relève ABC, si le Secret Service a renforcé le dispositif de sécurité de Donald Trump lors de ses nombreux meetings, la mobilisation est moindre lorsqu'il est dans ses propres clubs et propriétés, soit dans un milieu privé.

Les dirigeants du groupe de travail qui enquête sur les failles de sécurité en Pennsylvanie ont déclaré qu’ils surveillaient la situation de près. Un briefing a également été demandé au Secret Service.

Hélène Krähenbühl