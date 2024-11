Les Etats-Unis sont-ils prêts pour Kamala Harris?

Kamala Harris pourrait devenir la première femme présidente et la deuxième personne racisée, après Barack Obama, à diriger les Etats-Unis. Et si être une femme noire était le principal obstacle à son élection? Décryptage dans le Point J avec notre correspondant aux Etats-Unis, Jordan Davis.

"Le genre et l'identité raciale de Kamala Harris ont une influence sur les perceptions de la candidate démocrate. Ainsi, je me souviens de comment les républicains avaient caractérisé Michelle Obama, la première dame", analyse Jordan Davis. "On l'avait taxée d'être 'féminazie', on disait qu'elle était une sorte de 'radical black woman'".

"Ainsi, la droite voulait faire d'elle une sorte de radicale, parce qu'elle est noire, parce qu'elle est femme. Par conséquent, aujourd'hui, Kamala Harris fait tout pour montrer qu'elle n'est pas une radicale. Elle lutte contre cela en tirant sa campagne au centre - et cela beaucoup plus que Joe Biden en 2020", détaille-t-il.

Il y a une sorte de stéréotype de la 'femme noire radicale' qui traîne dans les esprits américains. Jordan Davis, correspondant aux États-Unis pour la RTS

Par ailleurs, l'électorat américain se polarise actuellement autour des questions de genre: les femmes votent de plus en plus démocrate, les hommes de plus en plus républicain. Les démocrates font face à une érosion de leur base, particulièrement chez les hommes non diplômés.

Donald Trump, jouant la carte du "mâle alpha", séduit une partie de cet électorat. À tel point que Barack Obama lui-même appelle les hommes noirs à examiner leurs préjugés. "C'est assez frappant de voir un soutien à un candidat faire ce genre de remarque à son électorat potentiel", souligne Jordan Davis.

Qui sont les politiciennes américaines qui ont ouvert la voie à Kamala Harris? La tranche de l’électorat des "indécis" va-t-elle voter pour une femme?

Juliane Roncoroni et l'équipe du Point J