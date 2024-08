Les Etats-Unis poursuivent TikTok en justice sur la protection de la vie privée des enfants

Le ministère américain de la Justice a porté plainte vendredi contre TikTok. Il accuse l'application, déjà menacée d'interdiction aux Etats-Unis, de "violation généralisée des lois sur la protection de la vie privée des enfants".

Dans un communiqué, le ministère affirme que des millions d'enfants de moins de 13 ans ont été soumis "à une collecte extensive de données" et ont "interagi avec des utilisateurs adultes et accédé à des contenus pour adultes" à cause de la plateforme du groupe chinois ByteDance.

D'après la plainte, TikTok a "sciemment" laissé des enfants créer des comptes et surfer sur le réseau social fréquenté par 170 millions de personnes aux Etats-Unis.

Depuis 2019, l'application et sa maison mère "ont recueilli et conservé un large éventail d'informations personnelles sur ces mineurs sans en informer leurs parents ni obtenir leur consentement. Même pour les comptes créés en 'Kids Mode' (mode enfant, ndlr)", détaille le ministère.

"Nous ne sommes pas d'accord avec ces allégations, dont beaucoup se rapportent à des pratiques passées qui sont présentées de façon erronée ou qui ont déjà été traitées", a réagi un porte-parole de l'entreprise. "Nous sommes fiers de nos efforts pour protéger les enfants", a-t-il ajouté, évoquant les garde-fous mis en place "volontairement" par l'entreprise, comme la suppression des comptes d'utilisateurs de moins de 13 ans et les limites de temps de visionnage.

Une enquête de suivi

L'Agence américaine de protection des consommateurs, la FTC, avait effectué un signalement au ministère de la Justice en juin, car elle "avait des raisons de croire" que TikTok et ByteDance "enfreignaient ou étaient en passe d'enfreindre la loi".

La FTC menait une enquête de suivi pour s'assurer que la plateforme respectait bien les conditions d'un accord amiable passé en 2019, quand elle avait accusé l'ancêtre de TikTok, Musical.ly, d'avoir récolté indûment les données personnelles d'utilisateurs mineurs.

TikTok avait accepté de verser 5,7 millions de dollars d'indemnités et s'était engagé à se conformer à la législation.

Une audition au Congrès

Au-delà des enfants, le gouvernement américain et de nombreux élus accusent la plateforme de récolter des données sur les citoyens américains pour Pékin et estiment qu'elle représente une menace pour la sécurité nationale. Le Congrès américain a voté en avril un texte pour obliger ByteDance à vendre son application star dans les neuf mois suivants, au risque qu'elle soit interdite aux Etats-Unis.

Lors d'une audition à la Chambre des représentants en mars 2023, le patron de TikTok, Shou Chew, avait essuyé un feu de questions sur la responsabilité de TikTok concernant la santé mentale et physique des plus jeunes.

>> Lire à ce sujet : Le patron de TikTok défend son application face au Congrès américain

L'année dernière, l'Union européenne et le Royaume-Uni ont condamné TikTok à des amendes pour sa gestion des données des mineurs.

>> Lire aussi : L'UE ouvre une "enquête formelle" visant TikTok notamment sur la protection des mineurs

ats/iar