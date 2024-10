Les disparitions d’enfants non résolues et leur impact sur la société

L’affaire Maddie McCann, une enquête internationale non résolue, marque l’Europe depuis plus de 16 ans. On ignore toujours ce qu’il est advenu de la fillette britannique disparue lors de vacances familiales au Portugal. Selon l’avocate Corinne Hermann, spécialiste des dossiers non élucidés, la diffusion de la photo de la fillette a créé un attachement émotionnel avec le public.

Le principal suspect dans l’affaire Maddie, un délinquant sexuel multirécidiviste, a été acquitté mardi par la justice allemande dans une autre affaire. Les procureurs ont fait appel, espérant une condamnation et une nouvelle peine de prison, ce qui leur permettrait d’avoir plus de temps pour leurs investigations dans le dossier Maddie. >> Lire à ce sujet : Le suspect de l'affaire Maddie acquitté dans une autre affaire Invitée mercredi dans l’émission Tout un Monde, l’avocate et criminologue française spécialiste des affaires non résolues Corinne Hermann explique que l’affaire Maddie McCann est particulièrement marquante parce que la photo de la petite fille a suscité un attachement émotionnel fort chez le public. "Nous nous sommes tous appropriés la souffrance de ses parents et son visage", ajoute-t-elle. La France entière s'était appropriée Estelle Mouzin. Elle était devenue la petite fille de la France. Corinne Hermann, avocate et criminologue Elle souligne que ce phénomène est récurrent. Des affaires similaires, comme celle de la petite Française Estelle Mouzin, disparue en 2003 à l'âge de 9 ans, ont également eu un impact profond. Ainsi, ces dossiers influencent non seulement l’opinion publique, mais aussi l’évolution "de notre droit, des pratiques policières et judiciaires". L'impact sur la vigilance parentale aujourd’hui Plus largement, ces disparitions ont des impacts profonds sur les familles, qui se remettent totalement en question. "Dans les régions où cela se passe, il y a une sorte d’électrochoc. Des enfants, aujourd’hui adultes, nous disent que leurs parents les empêchaient de sortir à cause de ces affaires", affirme-t-elle. Il y a 16 ans, elle se souvient que de nombreuses personnes avaient critiqué les parents de Maddie pour l’avoir laissée dans cette chambre, "sans connaître les précautions qu’ils avaient prises", regrette-t-elle. Malgré cela, aujourd’hui encore, de nombreuses familles ne réalisent pas la dangerosité des agresseurs et ne prennent pas toujours suffisamment de précautions pour protéger leurs enfants. L’importance de la ténacité dans les enquêtes non résolues La criminologue estime que la collaboration internationale pourrait être une chance pour résoudre l’affaire Maddie. Chaque pays ayant ses propres techniques et une volonté de faire la lumière sur cette disparition, les efforts conjoints augmentent les chances de succès. Je pense qu’il ne faut jamais lâcher, car à tout moment, on peut recevoir le témoignage de quelqu’un. Corinne Hermann, avocate et criminologue Cependant, Corinne Hermann reconnaît que les premières mesures prises lors de la disparition sont généralement cruciales et difficiles à corriger par la suite. L'avocate insiste sur l’importance de ne jamais perdre espoir dans la résolution de ce type d'affaires. Dans certains cas, ils peuvent être résolus même après 30, voire 40 ans, comme cela se voit aux Etats-Unis. Selon elle, il est crucial de ne jamais abandonner, car à tout moment, un nouveau témoignage peut émerger, souvent de personnes qui, devenues adultes, trouvent la liberté de parole. Propos recueillis par: Eric Guevara-Frey Adaptation web: Miroslav Mares