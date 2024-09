Les attaques djihadistes à Bamako ont fait plus de 70 morts

Les attaques djihadistes de mardi contre une école de gendarmerie et l'aéroport militaire de Bamako, la capitale du Mali, ont fait plus de 70 morts et 200 blessés, a appris jeudi l'AFP de sources sécuritaires.

Une source sécuritaire a fait état de 77 morts et 255 blessés. Un document confidentiel officiel authentifié rapporte une centaine de morts, et cite nommément 81 victimes. Le quotidien Le Soir de Bamako annonce sur sa Une "les obsèques d'une cinquantaine d'élèves gendarmes" ce jeudi. >> A lire aussi : Montée de l'insécurité au Sahel un an après le coup d'Etat au Niger Les autorités dominées par les militaires se sont gardées jusqu'alors de communiquer un bilan humain précis de cette opération dont l'ampleur n'avait pas été vue depuis longtemps dans la capitale et qui contredit les proclamations de la junte au pouvoir quant au succès de sa stratégie. L'état-major s'est contenté de reconnaître mardi soir "quelques pertes en vies humaines", notamment des élèves gendarmes, alors que différentes sources faisaient état d'un nombre très élevé de morts. Des victimes chez Wagner Le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM) qui a revendiqué l'opération, a rapporté via ses canaux de communication que quelques dizaines de ses hommes avaient fait pendant neuf heures des centaines de morts et de blessés dans le camp adverse, dont des membres du groupe russe Wagner, allié du régime militaire de Bamako. Ses combattants ont ensuite été tués, a-t-il dit. Les attaques de mardi ont eu lieu le lendemain du premier anniversaire de l'Alliance des Etats du Sahel, regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger, trois pays dirigés par des militaires à la suite de putschs successifs depuis 2020, qui ont rompu leur alliance avec l'ancienne puissance coloniale française. ats/jfe