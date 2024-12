Les Américains incités à faire des stocks avant l'instauration des taxes douanières

La promesse de Donald Trump d'imposer de lourdes taxes douanières sur les produits importés crée une incitation à acheter aux Etats-Unis. Cette situation transforme les soldes en une course contre-la-montre économique.

Depuis l'élection de Donald Trump, un nouveau type de slogan a fait son apparition dans les magasins: "Soldes spéciales avant les taxes douanières" et "Achetez avant que le prix ne double".

Cette situation découle de la promesse du président élu d'imposer des taxes douanières importantes, allant de 10% à 20% sur tous les produits importés, et même jusqu'à 60% pour ceux provenant de Chine. En début de semaine dernière, il a précisé que ces prélèvements atteindraient 25% pour le Canada et le Mexique.

>> Lire aussi : Trump fait planer la menace de guerres commerciales tous azimuts avec ses voisins

Les réseaux sociaux et les influenceurs participent aussi à cette frénésie, fournissant des conseils sur les articles à acquérir avant le 20 janvier, date d'entrée en fonction de Donald Trump. Ce délai critique a transformé le Black Friday et le Cyber Monday en véritables événements d'affolement, avec des marques avertissant qu'il s'agissait des "meilleures offres avant très longtemps".

Risque d'inflation

Pour le président élu, cette mesure est une taxe imposée aux pays étrangers. Mais en réalité, il est très probable que ce soit les consommateurs et consommatrices qui se retrouvent face à cette facture.

D'ailleurs, Walmart et d'autres géants américains ont déjà indiqué qu'ils répercuteraient les taxes sur les prix de vente. Cela pourrait accroître l'inflation de 0,4% selon l'Institut de recherche économique Peterson. Un autre think tank estime que les dépenses des ménages américains pourraient augmenter de 1500 dollars par an.

Dans les secteurs de l'électronique, de l'habillement et des jouets, les Etats-Unis importent 80% à 90% des produits qu'ils achètent. Les hausses pourraient être très importantes. Les prix des ordinateurs et des tablettes fabriqués en Chine pourraient grimper de près de 50%.

Au total, ces impositions coûteraient jusqu'à 68 milliards de dollars aux consommateurs, selon l'Association des détaillants américains. De quoi remplir les caisses publiques en punissant les ménages plutôt que les pays exportateurs initialement visés.

>> Ecouter l'interview d'Olivier Girard, spécialiste marketing, dans Forum : AP Photo // Keystone - Eduardo Munoz Alvarez Les magasins américains font leur pub sur la potentielle hausse des taxes de douanes: interview d'Olivier Girard / Forum / 1 min. / samedi à 18:12

Sujet radio: Mathilde Farine

Adaptation web: itg