Les Alliés commémorent le 80e anniversaire du Débarquement, sans la Russie mais avec Zelensky

Huit décennies plus tard, sur la même plage d'Omaha la "sanglante": les Alliés se sont retrouvés jeudi en Normandie, sans la Russie mais aux côtés du président ukrainien Volodymyr Zelensky, pour célébrer la victoire sur le nazisme alors que la guerre sévit de nouveau en Europe.

Les présidents américain Joe Biden, français Emmanuel Macron, ukrainien Volodymyr Zelensky, ainsi que le Premier ministre canadien Justin Trudeau, le chancelier allemand Olaf Scholz, le roi Charles III d'Angleterre et son fils le prince William ont pris part à cette journée d'hommages, parmi une vingtaine de chefs d'Etat et de gouvernement.

Durant la partie officielle, le président français Emmanuel Macron a remercié les anciens combattants présents. "Vous avez tout quitté et pris tous les risques pour notre indépendance, pour notre liberté. Nous ne l'oublierons pas", a-t-il déclaré en présence de Joe Biden et de quelque 170 anciens combattants. "Le monde libre avait besoin de chacun d'entre vous et vous êtes venus", a ajouté le président.

"Merci au peuple ukrainien, à sa bravoure, à son goût de la liberté. Nous sommes là et nous ne faiblirons pas", a-t-il aussi souligné en présence de Volodimir Zelensky et de son épouse, arrivés jeudi matin à Caen, et applaudis à plusieurs reprises.

Joe Biden rencontre des vétérans

De son côté, Joe Biden a estimé que la démocratie était "plus menacée que jamais depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale". Selon le président américain, qui s'exprimait à Colleville-sur-Mer, les Etats-Unis et l'Otan n'échapperont pas à la crise ukrainienne: l'Ukraine, en guerre contre la Russie, a été envahie par un "tyran" qui cherche à dominer, a déclaré le locataire de la Maison Blanche.

La Russie, qui a envahi l'Ukraine en février 2022, déclenchant le plus grand conflit armé d'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, n'avait pas été invitée à ces cérémonies.

Arrivé mercredi à Paris, Joe Biden, né avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, a rencontré des vétérans ayant participé au débarquement au cimetière américain de Coleville-sur-Mer, où il a déposé une gerbe en compagnie de son épouse Jill Biden.

Arrivé mercredi à Paris, Joe Biden a rencontré avec sa femme Jill des vétérans ayant participé au débarquement. [AFP - SAUL LOEB]

>> Lire aussi : Absences, mémoire silencieuse... Comment les commémorations du D-Day ont évolué

Une reconstitution d'époque

Il s'agissait probablement de la dernière grande cérémonie en Normandie en présence des anciens combattants témoins de cette époque, aujourd'hui centenaires ou presque. Quelque 200 vétérans, américains et britanniques pour la plupart, ont participé aux cérémonies organisées dans les cimetières, devant les monuments et sur des plages qui portent encore les stigmates des combats du "Jour le plus long" qui vit mourir des milliers de soldats alliés.

Dans les villages des alentours, plusieurs maisons ont pavoisé leur jardin de drapeaux américain, britannique, canadien et français.

Avant la cérémonie, des barges ont accosté à Omaha Beach pour une reconstitution d'époque (lire encadré). Suivront une évocation historique du Débarquement, en plusieurs tableaux, ainsi qu'un survol de Douglas C-47, surnommés "Dakota".

Dans la matinée, des cérémonies nationales étaient présidées par le roi Charles III, le président Biden et Justin Trudeau, en présence des derniers vétérans.

>> Voir les images de la cérémonie franco-britannique : Le président français Emmanuel Macron et le roi Charles III à la cérémonie franco-britannique / L'actu en vidéo / 57 sec. / aujourd'hui à 15:15

Tom Hanks et Steven Spielberg présents

L'acteur américain Tom Hanks et le réalisateur Steven Spielberg photographiés le 6 juin 2024, lors d'une des cérémonies des 80 ans du Débarquement. [AFP - SAUL LOEB]

Des personnalités américaines ont fait également le déplacement en France pour l'occasion. Parmi elles figuraient l'acteur Tom Hanks et le réalisateur Steven Spielberg. Leur présence en Normandie n'est pas anodine puisque les deux Américains ont raconté l'histoire du Débarquement dans le film "Il faut sauver le soldat Ryan", sorti en 1998.

Ils ont foulé la plage la plus emblématique du Débarquement, près de Bayeux, où les premiers soldats américains ont débarqué, à l'aube du 6 juin 1944, et où les Alliés ont perdu le plus d'hommes face au déluge de feu allemand.

fgn avec les agences