Léo Péria-Peigné: "Cela fait plus de deux ans que l'Iran livre des armes de différentes natures à la Russie"

Contrairement à l'Ukraine, soutenue plusieurs pays occidentaux, la Russie se retrouve de plus en plus isolée en matière d’approvisionnement militaire, selon l'expert en armement Léo Péria-Peigné. Accusé d'avoir entraîné des soldats russes à l'utilisation de missiles, l'Iran nie de son côté tout soutien au Kremlin.

Lors de récentes discussions à Kiev entre le secrétaire d'État américain Antony Blinken et son homologue britannique David Lammy, la question du rôle de l'Iran dans l'armement de la Russie a pris une place centrale. Pourtant, l'implication de la République islamique dans la guerre en Ukraine n'est pas nouvelle, rappelle Léo Péria-Peigné, chercheur à l'Institut français des relations internationales et expert en armement, jeudi dans l'émission Tout un monde de la RTS.

Si les accusations de livraison de missiles iraniens à la Russie sont plausibles, il est difficile de le confirmer sans preuves tangibles comme des fragments de missiles, estime le spécialiste de l'armement. "Il ne faut pas non plus oublier que cela fait bientôt plus de deux ans que l'Iran livre des armes de différentes natures à la Russie. Donc ce ne serait qu'une étape supplémentaire, sachant que l'Ukraine est déjà bombardée toutes les semaines avec des armes de fabrication iranienne", souligne-t-il.

Washington craint l'escalade

Si la Russie doit faire appel aux Nord-Coréens et aux Iraniens pour lui fournir de l'armement, c'est parce que sa propre industrie n'arrive pas à suivre Léo Péria-Peigné, expert en armement

En outre, rappelle le spécialiste, les principaux fournisseurs de la Russie sont bien moins scrupuleux quant à la nature des armes livrées et leur usage sur le champ de bataille. Avec la guerre en Ukraine, la Russie a aussi perdu énormément d'hommes et de matériel. "Si la Russie doit faire appel aux Nord-Coréens et aux Iraniens pour lui fournir de l'armement, c'est parce que sa propre industrie n'arrive pas à suivre."

Parallèlement, l’Ukraine pousse les États-Unis à lui autoriser l'usage de missiles à longue portée en territoire russe. Les forces ukrainiennes estiment qu’il est difficile de contrer l’agression russe avec les mains liées. Pourtant, Washington hésite encore à franchir cette ligne, craignant une escalade militaire.

Jusqu’où iront les Occidentaux?

Une escalade que Léo Péria-Peigné relativise: "La logique d'escalade est en un élément rhétorique russe qui est utilisé pour faire peur aux soutiens de l'Ukraine". En outre, estime-t-il, cette crainte est plus symbolique qu'opérationnelle, les Ukrainiens possédant déjà des moyens de frapper loin dans le territoire russe avec leurs propres armes. "Les missiles occidentaux permettraient simplement de compléter leur panoplie."

Une question demeure toutefois: jusqu’où iront les Occidentaux dans leur soutien à l'Ukraine? Pour Léo Péria-Peigné, la stratégie occidentale de fournir "juste assez" d'armes à l'Ukraine pour maintenir un statu quo sans permettre une victoire décisive n'est pas la bonne. "Les partenaires de Kiev permettent à l'Ukraine de survivre, mais pas de remporter la guerre", conclut-il. Un choix stratégique qui risque de prolonger le conflit et d'augmenter les pertes humaines.

Propos recueillis par Eric Guevara Frey

Texte web: hkr