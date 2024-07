Le trafic de TGV en France commence à reprendre après des perturbations liées à des "actes de malveillance"

A quelques heures de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris, la SNCF a été victime dans la nuit d'"actes de malveillance concomitants" sur les lignes de grande vitesse Atlantique, Nord et Est. D'importantes perturbations sont toujours en cours, mais le trafic a commencé à reprendre.

"A la gare de Montparnasse et à la gare de Bordeaux, qui étaient les plus touchées, on devrait retrouver un train sur trois cet après-midi. Ça s'améliore déjà", a indiqué le ministre des Transports Patrice Vergriete sur TF1, saluant le travail des équipes de SNCF Réseau.

Le trafic ferroviaire a repris sur la ligne Atlantique, mais deux tiers des trains ne circulent pas. Sur l'axe Nord, les retards atteignent "autour d'une heure" et quelques trains ont été supprimés, tandis que sur l'axe Est, les retards s'élèvent à une heure trente, mais tous les trains circulent

Environ 800'000 personnes concernées

"Des incendies volontaires ont été déclenchés pour endommager nos installations. Les équipes de SNCF Réseau sont déjà sur place pour procéder au diagnostic et débuter les réparations", avait expliqué la SNCF en matinée dans un communiqué.

Ces actes de "sabotage" ont été commis de manière "concertée, à l'évidence", a rapporté une source proche du dossier. Cette opération n'a pas donné lieu pour le moment à une revendication.

Quelque 250'000 personnes sont concernées par les perturbations pour la journée de vendredi, 800'000 sur l'ensemble de ce week-end de chassé-croisé des vacances et d'ouverture des Jeux olympiques.

Le trafic interrompu sur l'axe Est

Vendredi matin, vers l'ouest et sud-ouest de la France, le trafic était "interrompu sur la ligne grande vitesse entre Paris et Tours et Paris et Le Mans", en raison d'un "acte de malveillance à hauteur de Courtalain" (Eure-et-Loir), selon les informations de trafic disponibles sur le site de la SNCF. En gare de Paris-Montparnasse, les trains au départ affichaient jusqu'à 2 heures de retard, voire davantage dans le sens des arrivées.

Sur l'axe Est, la circulation est interrompue depuis 5h15 sur la ligne à grande vitesse, également en raison d'un "acte de malveillance" à proximité de Pagny-sur-Moselle (Moselle). "Une reprise normale de la circulation est prévue le 27 juillet", selon les chemins de fer.

Sur l'axe Nord, "l'acte de malveillance" a été constaté à la même heure "dans le secteur d'Arras" avec les mêmes conséquences, relève la SNCF. La reprise y est prévue le 29 juillet. Un acte de malveillance sur la LGV Sud-Est a également été "déjoué", selon le groupe ferroviaire.

Les Eurostar concernés

Les trains Eurostar depuis et vers Londres et Bruxelles sont également affectés. Quelque "25%" des trains qui relient Paris à Londres seront annulés vendredi, mais aussi samedi et dimanche, après les sabotages sur le réseau TGV de trains à grande vitesse, qui provoquent de graves perturbations sur l'ensemble du réseau ferré français, a indiqué la compagnie.

"Aujourd'hui (vendredi), Eurostar annulera 25% de ses trains. Ce sera également le cas samedi 27 et dimanche 28", a déclaré le groupe dans un communiqué.

En plus des trains annulés, "tous les trains à grande vitesse à destination et en provenance de Paris sont détournés par la ligne classique aujourd'hui vendredi 26 juillet", et circuleront donc à une vitesse réduite, a précisé Eurostar, ce qui "prolonge la durée du trajet d'environ une heure et demie". La compagnie "prévoit que cette situation dure jusqu'à lundi matin (non inclus)".

La liaison entre Paris et Bruxelles est également concernée par les perturbations, a encore ajouté l'Eurostar.

La SNCF précise que la situation devrait durer "au moins tout le week-end" et invite les voyageurs à reporter leur voyage et à ne pas se rendre en gare. "Tous les clients vont être informés par SMS de la circulation de leurs trains", a précisé le groupe. L'opérateur précise dans son communiqué que tous les billets sont échangeables et remboursables.

Les trains de la Suisse vers la France pas concernés

Sur les réseaux sociaux, de nombreux usagers font état de trains retardés ou annulés au départ de la gare du Nord et de la gare Montparnasse à Paris.

Le trafic est aussi perturbé sur le réseau RATP en Île-de-France. Sur X, le compte du RER D a annoncé que les trains en direction du nord de la ligne ne desservaient pas la gare de Stade de France suite à une panne.

Côté aérien, aucune perturbation n'était à prévoir, a indiqué la Direction générale de l'aviation civile.

Interrogés par Keystone-ATS, les CFF indiquent pour leur part qu'actuellement la perturbation en France n'a pas de conséquences pour le trafic des trains de la Suisse vers la France.

