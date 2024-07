Le trafic de l'aéroport de Francfort suspendu à cause d'écologistes, des vols de et vers la Suisse annulés

Les arrivées et les départs des vols ont été suspendu jeudi matin pendant deux heures à l'aéroport de Francfort, le premier d'Allemagne, après l'intrusion de militants écologistes qui a entraîné une intervention policière, ont indiqué la police et l'aéroport. Des vols pour la Suisse sont annulés et les militants ont été arrêtés.

Le trafic aérien a été interrompu pendant deux heures avant que la première piste d'atterrissage ne soit à nouveau opérationnelle à 07h02, a déclaré un porte-parole de l'aéroport. Une piste de décollage a été rouverte peu de temps après, a ajouté le porte-parole, et une deuxième devait suivre.

Mais le trafic restera perturbé le reste de la journée, précise l'aéroport sur son site internet, conseillant aux passagers de vérifier le statut de leurs vols. Il estime que 140 vols ont été annulés pour l'instant, sur les 1400 planifiés jeudi.

Swiss a annoncé l'annulation de quatre vols, à savoir deux allers et retours Zurich - Francfort et Genève - Francfort. Quelque 370 personnes sont concernées. La compagnie observe de près la situation, n'excluant pas d'autres perturbations, a-t-elle fait savoir.

Demande de l'abandon global des énergies fossiles

L'intrusion a été revendiquée par les militants du groupe Letzte Generation (Dernière génération), important mouvement activiste en Allemagne, auteur de nombreuses opérations spectaculaires au nom de la défense du climat.

Sept des huit militants arrêtés étaient parvenus à coller leurs mains sur le tarmac, tandis que le huitième était resté coincé sur le grillage de protection de l'aéroport, a indiqué un porte-parole de la police. Tous les militants n'ont pas encore été totalement décollés, a-t-il précisé.

Parmi leurs méthodes les plus fréquentes et les plus controversées: le blocage d'axes routiers et de sites en se collant les mains sur l'asphalte.

"Six manifestants se sont servi de petites pinces pour faire des ouvertures dans les grillages (de l'aéroport ndlr) et sont arrivés à pied, à vélo et en skateboard à différents points autour des pistes de décollage et d'atterrissage", indique un communiqué du groupe.

L'action est menée pour "demander au gouvernement allemand de participer à l'élaboration et à la signature d'un accord international juridiquement contraignant qui réglemente l'abandon global du pétrole, du gaz et du charbon d'ici 2030", expliquent-ils. Elle s'inscrit dans le cadre d'une campagne internationale menée avec d'autres organisations, disent-ils encore.

D'autre actions mercredi

Mercredi, plusieurs organisations écologistes avaient mené des actions contre des aéroports en Europe notamment l'aéroport londonien d'Heathrow, le premier d'Europe et l'aéroport de Cologne en Allemagne. Des militants ont aussi bloqué des routes d'accès aux aéroports de Zurich et à Genève.

