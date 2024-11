Le tout nouveau Dictionnaire de l'Académie française déjà contesté

Le tome 1 (A-Enzymologie) a connu plusieurs éditions entre 1992 et 2005. Le tome 2 (Éocène-Mappemonde) deux éditions, en 2000 et 2005. Le tome 3 (Maque-Quotité) est sorti en 2011. Le tome 4 (R-Zzz) est paru mercredi.

Parmi les mots nouveaux figurant dans le dernier volume, on peut notamment trouver: ribouldingue, rocambolesque, scoubidou, sororité, télétravail, tutoriel, vibromasseur, voyagiste, wokisme, yuppie, zonzon.

Des vocables d'usage courant, d'emploi familier ou populaire, des termes argotiques, tirés des sciences et techniques ainsi que de la société et des sciences humaines. Il comporte aussi des mots venant d'ailleurs (notamment de l'afrikaans, l'allemand, l'anglais, le chinois, le hindi, le norvégien, l'arabe, l'hébreu, le japonais...) et aussi de toute la francophonie. Pour la Suisse romande, on trouvera par exemple: ranz, samaritain-e, septante, tabelle, tablar(d), taxateur-trice, tournus, verrée, yass.

Ce Dictionnaire est vendu en librairie, édité par l'Imprimerie nationale et Fayard; la maison d'édition vend ce dernier volume au prix de cent euros.