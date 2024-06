Le stand-up fait un carton en Turquie

Depuis quelques années, le public des humoristes est en augmentation dans les métropoles turques. La génération montante des comédiens aborde des tabous sociaux et politiques dans une société qui lutte pour retrouver un sentiment d'unité après une décennie marquée par des événements majeurs tels qu’une tentative de coup d'Etat et une montée de l'autoritarisme.

Arborant une épaisse moustache et une dégaine d’adolescent, Deniz Göktas, 30 ans, s’est imposé comme une figure incontournable du stand-up en Turquie. Depuis trois ans, il arrive à vivre de son art. Il voit dans l'humour une forme de "thérapie de groupe" à portée sociale.

Pendant une heure et demie de spectacle, avec tendresse et parfois avec une pointe de tristesse, Deniz Göktas dresse le portrait de sa société. Il évoque l’entrée des islamistes radicaux au Parlement, les espoirs déçus de la gauche, les violences sexuelles et l’autocensure artistique.

Le stand-up permet de parler de sexualité ou d’autres sujets que l’on n’aborde pas ouvertement en Turquie Deniz Göktas, humoriste

"En Turquie, il est difficile d’aborder certains sujets à la télévision ou dans d'autres médias. Les gens n'osent pas, alors que les représentations donnent cette opportunité. C'est donc plus politique, moins censuré (...). Mais le stand-up permet aussi de parler de sexualité ou d’autres sujets que l'on n'aborde pas ouvertement en Turquie. C'est ce qui fait son succès", explique-t-il jeudi dans l'émission de Tout un monde de la RTS.

Des métaphores pour contourner les tabous

En phase avec les problématiques de sa génération, Deniz Göktas aborde, entre autres, la représentation de la sexualité et la question du consentement, un sujet rarement discuté dans cette société pudique. Pour contourner le problème, il raconte le viol supposé d’un bidon d’eau.

A la sortie du théâtre "Ses Tiyatrosu", haut lieu historique du stand-up à Istanbul, Alperen, étudiant de 19 ans, explique que la blague du bidon d’eau est devenue une référence: "J'étais mort de rire. Il parle de l’intégrité physique du bidon. Avec mes amis, ça nous fait toujours rire et on la répète sans cesse entre nous."

L'autoritarisme, un terreau fertile pour l'humour

Au cours des dernières années, la crise économique a gravement affecté les foyers modestes et les classes moyennes. Dans ce contexte, en Turquie, le stand-up, que ce soit en spectacle ou sur Youtube, s'est révélé être une activité de détente abordable.

La montée de l’autoritarisme n'est également pas étrangère au succès de ce type de comédie en Turquie, explique Enes Uysal, l'un des co-fondateurs de la société de production TuzBiber, qui a découvert Deniz Götkas. Il souligne que l'humour a souvent prospéré en période de crise, comme le montre l'émergence de Charlie Chaplin après la Première Guerre mondiale.

Cependant, dans une atmosphère politique tendue, caricaturer des sujets sensibles peut rapidement mener au tribunal. Enes Uysal rapporte que deux de ses amis ont été traduits en justice suite à une blague publiée sur internet sur un courant minoritaire de l'islam qui n'a pas été bien reçue.

