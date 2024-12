Le revenant John Mahama remporte la présidentielle au Ghana

Fidèle à sa tradition d'alternance politique pacifique, le Ghana vient d'élire dans le calme le candidat de l'opposition John Mahama comme nouveau président, le candidat du parti au pouvoir ayant reconnu sa défaite dans ce pays d'Afrique de l'ouest aux 34 millions d'habitants.

Le vice-président ghanéen Mahamudu Bawumia, candidat du New Patriotic Party (NPP) au pouvoir, a déclaré dimanche qu'il reconnaissait sa défaite lors de l'élection présidentielle de la veille, précisant qu'il avait appelé John Mahama pour le féliciter.

"Le peuple ghanéen s'est exprimé, il a voté pour le changement et nous le respectons en toute humilité", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse dimanche matin à Accra, la capitale, dont les rues commençaient à se remplir de partisans de John Mahama laissant éclater leur joie.

A Accra, les partisans de John Mahama ont commencé à fêter la victoire de leur favori. [KEYSTONE - JEROME DELAY]

Sur son compte X, John Mahama a confirmé avoir reçu l'appel de félicitations de Mahamudu Bawumia. Il succèdera à Nana Akufo-Addo qui achève son second mandat.

Lors du scrutin présidentiel de samedi, les électeurs ghanéens, qui élisaient également leurs députés, avaient le choix entre John Mahama, du National Democratic Congress (NDC), et Mahamudu Bawumia, candidat du parti au pouvoir New Patriotic Party (NPP), et vice-président depuis 2017.

L'économie au coeur de la campagne

Les difficultés économiques du Ghana ont dominé les élections: le pays est confronté à une inflation et un endettement élevés, et a dû recourir à un prêt de trois milliards de dollars du Fonds monétaire international (FMI).

Premier producteur d'or du continent et grand exportateur de cacao, cet Etat d'Afrique de l'ouest est considéré comme un investisseur privilégié sur le continent, et comme un modèle de stabilité dans une région secouée par de récents coups d'Etats, des défis constitutionnels et des insurrections.

Le scrutin s'est déroulé dans le calme. Toutefois, une personne a été tuée par balle dans le nord du pays, tandis qu'une autre a été tuée par balle dans la région centrale, selon la police ghanéenne.

Alternance depuis 1992

Les deux principaux partis du Ghana, le NPP et le NDC, ont alterné au pouvoir de manière égale depuis le retour au multipartisme en 1992.

Président du Ghana de 2013 à 2017, John Mahama, 66 ans, a promis de relancer l'économie et de mettre en place des réformes anti-corruption.

La victoire de John Mahama marque un retour historique, faisant de lui le premier président de la Quatrième république du Ghana à reprendre la présidence après en avoir été chassé par les urnes.

Sa vice-présidente sera l'ancienne ministre de l'Éducation, Jane Naana Opoku-Agyemang, première femme du pays à accéder à ce poste.

jfe avec les agences