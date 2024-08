Le réseau social X commence à être bloqué au Brésil après une décision judiciaire

Le réseau social X, propriété du milliardaire Elon Musk, a commencé à être bloqué samedi à l'aube au Brésil. Cela quelques heures après qu'un juge de la Cour suprême a ordonné sa suspension en raison d'infractions judiciaires.

L'accès à l'ancien Twitter n'est plus possible pour certains utilisateurs, qui rencontrent un message leur demandant de rafraîchir leur navigateur lorsqu'ils entrent sur le portail, sans jamais réussir à se connecter.

Selon la presse locale, la coupure de X a commencé chez certains fournisseurs d'accès à internet et devrait être complètement réalisée dans la journée.

Long bras de fer

Un juge de la Cour suprême a ordonné vendredi, après un long bras de fer, la suspension de X dans les 24 heures, provoquant la colère d'Elon Musk.

"La liberté d'expression est le fondement de la démocratie et, au Brésil, un pseudo-juge non élu est en train de la détruire à cause de motivations politiques", a-t-il tonné.

Le juge Alexandre de Morae a ordonné vendredi la suspension au Brésil du réseau social X. [AP Photo/Keystone - Eraldo Peres]

C'est le dernier épisode en date de la joute entre Alexandre de Moraes, juge du Tribunal fédéral suprême et figure de la lutte contre la désinformation au Brésil, et le milliardaire américain.

Le juge Moraes avait donné mercredi soir 24 heures à la plateforme pour nommer un représentant légal dans le pays, sous peine de blocage. X y compte 22 millions d'usagers, selon l'estimation du site spécialisé DataReportal.

Des amendes prévues

Après le rejet par le réseau social de l'ultimatum, le juge a décidé la "suspension immédiate, complète et intégrale du fonctionnement de 'X Brasil Internet LTDA'" et ordonné à l'Agence nationale des télécommunications (Anatel) d'"adopter toutes les mesures nécessaires" pour qu'elle entre en vigueur dans les 24 heures dans le plus grand pays d'Amérique latine. Peu après, l'Anatel avait indiqué "mettre en oeuvre" cette décision.

Le juge a également demandé aux géants de la tech Google et Apple, ainsi qu'aux fournisseurs d'accès internet, d'"introduire des obstacles technologiques capables d'empêcher l'utilisation" de X.

Il a menacé d'amendes de 50'000 reais (environ 8000 euros) par jour les personnes qui recourraient à des "subterfuges technologiques" pour contourner le blocage, comme l'usage de réseaux privés virtuels (VPN). Conséquence, le réseau social Bluesky a fait état d'un "grand afflux" de nouveaux utilisateurs au Brésil.

"Instaurer un climat d''anarchie'"

Le juge Moraes a dénoncé la "tentative" de X d'échapper à "l'ordre juridique et au pouvoir judiciaire brésiliens, pour instaurer un climat de totale impunité et d''anarchie' sur les réseaux sociaux brésiliens, notamment durant les élections municipales de 2024".

La suspension doit rester en vigueur jusqu'à ce que la plateforme obtempère, paie les amendes qui lui ont été infligées et nomme un représentant légal.

afp/asch/lan