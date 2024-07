Le remblayage, la méthode controversée des Maldives pour garder la tête hors de l'eau

Pour faire face à l'élévation des océans, les Maldives récupèrent du sable au fond de la mer pour faire émerger de nouvelles terres. Ces travaux sont toutefois controversés puisqu'ils entraînent la destruction des coraux et de la vie marine dont dépend l'archipel.

Les Maldives sont l’un des pays les plus menacés de disparaître à cause de la montée du niveau de l'eau. Environ 80% des terres de cet archipel de l’océan Indien se trouvent à moins d’un mètre au-dessus du niveau de la mer. Selon une étude américaine, d’ici 30 ans, l’essentiel de ses terres devraient être soit submergées, soit invivables.

"Il y a 20 ans, la mer était plus éloignée. Elle s’est rapprochée à cause de la montée du niveau des eaux", témoigne dans l'émission Tout un monde Moosa Safeel, le président du Conseil de Gulhi. Située au sud de la capitale Malé, cette île émerge à peine de la surface de l’océan Indien. Or, cet océan monte dangereusement et menace deux bâtiments essentiels: l’hôpital et la Cour de justice.

"Le réchauffement de l’océan a aussi tué une partie des coraux qui vivaient devant nous et qui servaient de barrière pour nous protéger des vagues", poursuit Moosa Safeel. "L’eau de mer frappe maintenant plus fort, s’infiltre dans le sous-sol et se mélange avec notre nappe phréatique."

Impact sur l'environnement

De toutes récentes recherches ont montré que certaines îles, sous l'effet des vagues et des coraux notamment, étaient restées stables ou s'étaient même agrandies. Mais en attendant que ces mécanismes soient compris et maîtrisés, les autorités des Maldives ont recours à des mesures extrêmes: le remblayage. Elles vont chercher du sable au fond de la mer pour élever les terres et créer de nouvelles îles ou des infrastructures touristiques.

Plus de 500 remblayages ont été menés ces huit dernières années, notamment à l’aéroport de Malé et dans sa grande banlieue d’Hulhumalé. Cette pratique, bien qu'utile, est toutefois périlleuse pour l’environnement, s’inquiète Humay Abdulghafoor, militante pour l’association Save Maldives.

"Ils prévoient de remblayer 63 hectares de terre et vont ainsi enterrer et tuer toute la nature qui se trouvait dans le lagon", explique-t-elle devant le chantier d’Hulhumalé. "Les coraux des zones voisines seront aussi touchés, car quand ils récupèrent du sable, ils dégagent des sédiments qui vont les recouvrir et les étouffer."

Plus de 500 remblayages ont été menés ces huit dernières années aux Maldives, notamment à Hulhumalé, dans la banlieue de Malé. [Sébastien Farcis]

La biodiversité menacée

Ces travaux ont également un impact sur la pêche. La récolte de sable rend l'eau opaque et fait disparaître les poissons, dénonce le pêcheur Hussein Nashid. "Nous devons maintenant naviguer pendant neuf heures pour trouver des poissons d'appât, au lieu d’une heure avant. Et nous utilisons ainsi 1000 litres de diésel en plus", indique-t-il.

Il est obligatoire de réaliser des études d’impact environnemental avant le lancement de tels travaux, mais l’agence qui mène ces études dépend du gouvernement. Et ce dernier n’est pas tenu de suivre ses recommandations. L’année dernière, il a par exemple lancé un projet de remblayage de 190 hectares dans une zone de biodiversité classée par l’Unesco et ceci contre l’avis de l’étude d’impact environnemental.

"Je crains qu’un jour on se réveille en se demandant ce qui est arrivé à la biodiversité!", s'exclame le biologiste Fizal Ahmed, qui s'est dit choqué par ce projet. "Les mérous que nous attrapons sont déjà bien plus petits qu’avant, car nous avons détruit les lagons où ils grandissent. Si nous continuons, nous n’aurons plus de poissons", prévient-il, soulignant que leur disparition mettrait en péril la sécurité alimentaire de l'archipel. "Le poisson est notre principal aliment et notre source de protéine", affirme-t-il.

Les appels à la sobriété ne semblent cependant pas être entendus. Le président Mohamed Muizzu vient en effet d’annoncer le lancement du plus grand projet de remblayage de l’histoire des Maldives, au sud de Malé. Il doit s’étendre sur 11 km2, afin de construire logements et installations touristiques.

Sujet radio: Sébastien Farcis

Adaptation web: Emilie Délétroz