"Le régime iranien est condamné mais tient grâce à la répression"

L’Iran continue d’accroître ses capacités nucléaires, a estimé en juin l’Agence internationale de l’énergie atomique. Selon l’AIEA, l’Iran est le seul Etat non doté d’armes nucléaires à enrichir de l’uranium jusqu’au niveau élevé de 60%, tout en continuant à accumuler d’importants stocks de ce matériau. "Aujourd'hui, avec l'augmentation des stocks d'enrichissement 30 fois supérieurs à la limite autorisée et notamment à un degré de 60% - qui permet très rapidement de passer au stade militaire de 90% - théoriquement, sur le plan technique, la question de la fabrication d'une bombe est possible. Ce n'est plus un problème technique, c'est une décision politique… qui n'aurait pas été prise, mais cela inquiète évidemment tout le monde", explique David Rigoulet-Roze.

L’accord de Vienne, signé en juillet 2015, avait permis de contenir et stabiliser le programme nucléaire iranien à un niveau bien plus bas qu’aujourd’hui. Le retrait américain de l’accord, annoncé par Donald Trump en mai 2018, a eu pour effet de relancer les activités nucléaires de la République islamique. Depuis, elle enrichirait l’uranium bien au-delà du seuil des 3.67% négociés lors de l’accord et possède bien plus d’uranium que la quantité imposée.

En mai 2024, le stock d’uranium de l’Iran est 30 fois supérieur à la limite autorisée par l'accord international de 2015. [RTS - Géopolitis]

Le pays aurait désormais assez de matière pour produire plusieurs bombes. "L'enjeu est considérable en termes de déstabilisation et de prolifération, parce qu'évidemment cela impliquerait des conséquences au niveau régional avec un phénomène de mimétisme potentiel de la part d'autres pays et donc une logique de prolifération et d'instabilité régionale renforcée", s’inquiète le spécialiste.

Les informations sur le dossier nucléaire sont "un trou noir" puisque l’Iran a drastiquement restreint sa coopération avec l’AIEA: les inspections ont été réduites depuis quelques années, les caméras de surveillance débranchées, l'accréditation d'experts retirée en septembre dernier. Le directeur de l'AIEA, Rafael Grossi, espère pouvoir s'entretenir avec le président iranien Massoud Pezeshkian d'ici novembre afin d'améliorer la coopération entre l'Iran et l'agence onusienne.