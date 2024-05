Le record de 52,9 degrés enregistré à New Delhi est peut-être une "erreur de capteur"

Une température de 52,9 degrés, un record national, a été enregistrée mercredi à New Delhi mais les autorités, qui mettent en garde contre les pénuries d'eau, se demandaient si une "erreur de capteur" n'était pas à l'origine de ce relevé.

Cette donnée a été fournie dans l'après-midi par une station météorologique automatique dans la banlieue de la capitale indienne, à Mungeshpur. Le précédent record national, 51 degrés, datait de 2016: il avait été observé à Phalodi, en bordure du désert du Thar, au Rajasthan, dans le nord-ouest de l'Inde.

Toutefois, en début de soirée, les services météorologiques indiens ont annoncé dans un communiqué que la température affichée de 52,9 degrés à Mungeshpur mercredi pourrait être due à un défaut dans l'instrument de mesure.

"Anomalie" par rapport à d'autres stations

Ce chiffre fourni dans cette banlieue de New Delhi constitue "une anomalie par rapport à d'autres stations", ont-ils admis. "Ceci pourrait être dû à une erreur au niveau du capteur ou à un facteur local", ont-ils poursuivi, soulignant qu'ils examinaient "les données et les capteurs".

Ces services ont expliqué qu'ils géraient cinq sites majeurs de surveillance météorologique et quinze stations automatiques, dont celle de Mungeshpur, effectuant des relevés de températures et de précipitations dans toute la capitale, qui compte plus de 30 millions d'habitants.

Conséquence des températures très élevées, les autorités de New Delhi ont émis une alerte sanitaire rouge pour la journée de mercredi.

Elles ont ainsi averti d'une "très forte probabilité de contracter des maladies liées à la chaleur" et de subir "des coups de chaud à tous les âges", exhortant à faire preuve d'une "extrême vigilance" envers les personnes vulnérables.

La canicule dans le centre et le nord-ouest de l'Inde devrait néanmoins "progressivement s'atténuer" à partir de jeudi, selon la météo indienne.

De tels phénomènes sont courants en Inde pendant l'été mais, selon les chercheurs, le changement climatique entraîne des épisodes de chaleur plus longs, plus fréquents et plus intenses.

Risque de pénurie d'eau

Les autorités de New Delhi ont mis en garde contre un risque de pénurie d'eau. Des coupures d'approvisionnement se sont déjà produites dans certains endroits.

La ministre de l'Eau en a appelé à la "responsabilité collective" des habitants de la capitale pour éviter les gaspillages, a écrit mercredi le journal Times of India.

"Pour résoudre le problème de la pénurie d'eau, nous avons pris une série de mesures telles que la réduction de l'approvisionnement en eau de deux fois par jour à une fois par jour dans de nombreuses régions", a dit la responsable, selon l'Indian Express.

"L'eau ainsi économisée sera rationnée et distribuée aux zones (confrontées) à une pénurie d'eau et où l'approvisionnement ne dure que quinze à vingt minutes par jour", a-t-elle ajouté.

Le Pakistan voisin a lui aussi essuyé de fortes vagues de chaleur, avec un pic évalué dimanche à 53 degrés dans le Sindh, une province frontalière de l'Inde.

Dans le même temps, les Etats du Bengale occidental et du Mizoram, dans le nord-est de l'Inde, ont été frappés par les vents violents et les pluies torrentielles accompagnant le puissant cyclone Remal, qui a touché dimanche l'Inde et le Bangladesh, faisant plus de 65 morts.

