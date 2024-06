Le réarmement nucléaire qui avance à mesure que le monde s'enfonce dans la guerre inquiète

Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a souhaité lundi dans une interview publiée par le journal russe Izvestia reprendre contact avec la Corée du Nord pour veiller à la sécurité de ses installations nucléaires.

Les experts de l'AIEA, qui se rendaient régulièrement en Corée du Nord depuis 1992, avaient été expulsés du pays en avril 2009. Le même mois, Pyongyang s'était retiré des négociations internationales entamées en 2003 sur son programme nucléaire, avant de réaliser son deuxième essai de bombe atomique le mois suivant.

"Le pays a un programme nucléaire très ambitieux qui comprend la production de combustible, le traitement de l'uranium, la régénération et les réacteurs nucléaires. Et je ne parle pas d'armes nucléaires, mais d'un très grand nombre d'installations nucléaires, les seules au monde à ne pas être surveillées", a souligné le patron de l'AIEA. "Et donc personne - ni nous à l'AIEA, ni les pays voisins, y compris la Russie et la Chine - personne ne sait si les normes minimales de sécurité sont respectées", s'est-il inquiété.

"Je commence à promouvoir l'idée d'essayer de regarder l'avenir avec un regard neuf, sans oublier qu'ils ont un programme nucléaire qui va à l'encontre des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Il faut parfois prêter attention à des questions pratiques qui sont également importantes", a-t-il estimé.

Rafael Grossi a aussi appelé à ne pas répéter, dans le dossier du nucléaire iranien, les mêmes erreurs qu'avec la Corée du Nord.