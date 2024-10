Le prix Sakharov décerné aux opposants vénézuéliens Maria Machado et Edmundo Urrutia

Le prix Sakharov, plus haute distinction de l'Union européenne pour les droits humains, a été décerné jeudi à Maria Corina Machado et Edmundo Gonzalez Urrutia, respectivement cheffe et candidat de l'opposition vénézuélienne à la présidentielle de juillet.

"Edmundo et Maria ont continué de se battre pour une transition libre, juste et pacifique du pouvoir", a déclaré la présidente du Parlement européen Roberta Metsola. Ils ont défendu les valeurs "qui sont chères à des millions de Vénézuéliens et à ce Parlement: la justice, la démocratie et l'Etat de droit". "Nous sommes convaincus que le Venezuela et la démocratie finiront par l'emporter", a-t-elle encore lancé en séance plénière sous des applaudissements nourris. Pour Edmundo Gonzalez Urrutia, cette récompense est la preuve de "la profonde solidarité des peuples d'Europe avec le peuple vénézuélien et sa lutte pour recouvrer la démocratie". "La lutte n'est pas terminée", a-t-il écrit sur le réseau social X. Depuis la réélection contestée du président Nicolas Maduro, Edmundo Gonzalez Urrutia, 75 ans, s'est réfugié en Espagne et Maria Corina Machado, 57 ans, vit dans la clandestinité. Choisis lors d'une réunion des chefs de groupes politiques Les deux opposants avaient été proposés par le Parti populaire européen (droite, première force politique au Parlement). Ils étaient aussi soutenus par le groupe des Conservateurs et réformistes européens (ECR), dans lequel siègent les élus du parti Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni. Le coprésident d'ECR Nicola Procaccini a salué dans cette récompense "un signe de soutien à tous les peuples qui vivent dans des conditions d'oppression depuis de nombreuses années". Les lauréats ont été choisis lors d'une réunion des chefs de groupes politiques au Parlement, qui étaient partagés sur le nom du vainqueur. Doté de 50'000 euros, le prix Sakharov porte le nom du dissident soviétique et physicien nucléaire Andreï Sakharov, prix Nobel de la paix en 1975. afp/ther