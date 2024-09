Le principal accusé absent, l'audience est suspendue dans le procès des viols de Mazan

L'audience lundi du procès des viols de Mazan a été à nouveau suspendue jusqu'à mardi en raison de l'absence de l'accusé principal, Dominique Pelicot, qui est malade et doit être examiné dans la journée par des médecins pour savoir s'il est apte à comparaître.

"J'ai été avisé que Monsieur Pelicot refusait son extraction, évoquant des problèmes de santé qui ont été constatés hier (dimanche) dans le cadre d'une extraction" de sa cellule, a déclaré le président de la cour, Roger Arata: "Nous allons suspendre pour ce jour et nous reprendrons demain matin". L'audience de vendredi avait déjà été suspendue.

Le magistrat attend le retour d'une expertise médico-légale en fin de journée qui lui permettra de décider mardi du renvoi, ou non, de ce procès emblématique des violences sexuelles et des ravages de la soumission chimique. Ce procès doit juger 51 accusés – âgés de 26 à 74 ans – pour des viols sur l'ex-épouse de Dominique Pelicot durant près d'une décennie.

Agé de 71 ans, Dominique Pelicot a subi dimanche un scanner: il souffre d'un "calcul rénal, d'une infection rénale et d'un problème au niveau de la prostate", a déclaré le président de la cour pour expliquer son absence. Roger Arata a également diligenté une nouvelle expertise médicale "dans la journée" effectuée par "un collège d'experts" composé d'un médecin légiste et d'un clinicien "pour faire un point. Qu'ils puissent nous renseigner sur la compatibilité de monsieur Pelicot à comparaître".

Une situation "anormale"

"Les mots manquent pour exprimer à quel point la situation où nous nous retrouvons ce matin est anormale. Il y a des personnes dont le travail est de s'assurer que M. Pelicot est en état d'assister à son procès", a déclaré Me Stéphane Babonneau, l'un des avocats des parties civiles lors de l'audience: "Si cette situation est due à un retard de prise en charge, ce serait un scandale", a-t-il ajouté. L'avocat général a pour sa part indiqué "regretter cette situation".

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Maître Béatrice Zavarro, l'avocate de Dominique Pelicot, a de son côté fustigé le manque de prise en charge médicale de son client: "Que personne ne vienne me dire que Dominique Pelicot se dérobe et qu'il feint sa situation (...) On a été pris en otage pendant huit jours [au moment où ses douleurs sont apparues, ndlr.] dans ce débat entre l'administration pénitentiaire et le corps médical, car s'il avait été pris en charge dès le début, on n'en serait pas là", a-t-elle expliqué à l'audience.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Lundi matin, elle avait indiqué à l'AFP qu'il ne serait "pas là" et qu'il avait "préparé une lettre" dans laquelle il indiquait souhaiter ne pas être extrait de sa cellule afin de se reposer. "Mais c'est sûr qu'il veut toujours s'exprimer, il le fera", a précisé l'avocate.

Stéphanie Jaquet et les agences