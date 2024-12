Le président sud-coréen proclame la loi martiale, l'opposition appelle à manifester

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a proclamé mardi la loi martiale, affirmant que cette mesure était nécessaire pour protéger le pays des "forces communistes nord-coréennes". Il a dans la foulée accusé les partis d'opposition d'avoir pris en otage le processus parlementaire. Ceux-ci ont appelé à manifester devant le Parlement.

"Pour protéger la Corée du Sud libérale des menaces posées par les forces communistes nord-coréennes et éliminer les éléments hostiles à l'Etat (...) je déclare la loi martiale d'urgence", a déclaré Yoon Suk Yeol en direct dans une allocution télévisée surprise.

Le chef de l'Etat n'a cependant pas cité de menace spécifique de la part de la Corée du Nord, dotée de l'arme nucléaire, se concentrant plutôt sur ses adversaires politiques sur le plan intérieur.

"Sans se soucier des moyens de subsistance du peuple, le parti d'opposition a paralysé le gouvernement, à des fins de destitutions, d'enquêtes spéciales et pour protéger son leader de poursuites judiciaires", a lancé le président.

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a déclaré la loi martiale mardi pour protéger son pays des "menaces des forces communistes nord-coréennes". [via REUTERS - The Presidential Office]

Le Parlement placé sous scellés

Cette décision a provoqué une onde de choc dans le pays, qui n'a pas connu de loi martiale depuis 1980 et dont le régime est considéré comme démocratique. Le won coréen a fortement chuté par rapport au dollar américain dans son sillage.

La loi martiale permet aux autorités militaires de prendre le contrôle de certaines fonctions civiles afin de maintenir l'ordre public et d'assurer la sécurité nationale. Elle peut par exemple donner lieu à la mise en place d'un couvre-feu ou au déploiement des forces armées.

A l'issue de l'annonce de la mise en place de la loi martiale, le Parlement sud-coréen a été placé sous scellés, selon l'agence de presse sud-coréenne Yonhap et des hélicoptères ont atterri sur son toit à Séoul.

Des hélicoptères entourent l'Assemblée nationale sud-coréenne après l'annonce de la mise en place de la loi martiale mardi. [via REUTERS - YONHAP]

L'armée, citée par l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, a annoncé par la suite certaines des mesures mises en places, dont l'interdiction des activités du Parlement et des partis politiques, alors que les médias et les éditeurs passent sous contrôle du commandement chargé de l'application de la loi martiale.

Des rivalités internes

Cette intervention surprise intervient alors que le Parti du Pouvoir au Peuple de Yoon Suk Yeol continue de batailler avec le principal parti d'opposition, le Parti démocrate, sur le projet de budget de l'année prochaine. Les députés de l'opposition ont approuvé la semaine dernière, à travers une commission, un programme budgétaire considérablement réduit.

"Notre Assemblée nationale est devenue un refuge de criminels, un repaire de dictature législative qui cherche à paralyser les systèmes administratif et judiciaire et à renverser notre ordre démocratique libéral", a déclaré Yoon Suk Yeol, qui a accusé les élus de l'opposition de couper "tous les budgets essentiels aux fonctions premières de la nation qui sont la lutte contre les crimes liés à la drogue et le maintien de la sécurité publique (...) transformant le pays en un paradis de la drogue et en un lieu de chaos pour la sécurité publique".

Yoon Suk Yeol a poursuivi en qualifiant l'opposition, qui détient une majorité au Parlement, de "forces hostiles à l'Etat ayant l'intention de renverser le régime". Il a assuré que sa décision était "inévitable". "Je rétablirai la normalité dans le pays en me débarrassant de ces forces hostiles à l'Etat dès que possible", a ajouté le président sud-coréen.

"Des chars, des véhicules blindés de transport de troupes et des soldats armés de fusils et de couteaux dirigeront le pays", a de son côté dénoncé Lee Jae-myung, chef du Parti démocrate, lors d'une allocution diffusée en ligne. "L'économie de la République de Corée s'effondrera irrémédiablement. Mes chers concitoyens, venez à l'Assemblée nationale", a-t-il exhorté. "L'imposition illégale de la loi martiale par le président Yoon Suk Yeol est invalide", a-t-il encore dénoncé.

Des foules de Sud-coréens se sont massées devant l'Assemblée nationale pour protester contre la mise en place de la loi martiale. [REUTERS - Kim Hong-Ji]

juma/boi avec les agences