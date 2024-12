Le président sud-coréen annonce la levée de la loi martiale quelques heures après l'avoir proclamée

Le won sud-coréen a dérapé dans la foulée de la proclamation de la loi martiale. Vers 19h00 GMT, la devise asiatique abandonnait 1,55% face au billet vert, à 1428,29 wons pour un dollar.

Plus tôt, elle était tombée à 1444,09 wons, une première depuis octobre 2022 et à un souffle d'un plus bas de 15 ans (1444,78).