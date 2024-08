Le président rwandais Paul Kagame réinvesti pour son quatrième mandat

Le tout-puissant président rwandais Paul Kagame a prêté serment dimanche pour un quatrième mandat de cinq ans, après avoir obtenu plus de 99% des voix à l'élection du mois dernier.

Plusieurs dizaines de chefs d'Etat et d'autres dignitaires africains ont fait le déplacement pour assister à la cérémonie d'investiture, organisée dimanche après-midi dans un stade de 45'000 places bondé de la capitale Kigali. Le président de 66 ans a prêté serment devant le président de la Cour suprême, s'engageant à "préserver la paix et la souveraineté" et à "consolider l'unité" de son pays.

Sa victoire à la présidentielle du 15 juillet ne faisait aucun doute, tant il règne d'une main de fer sur le destin de ce petit pays de l'Afrique des Grands Lacs depuis le lendemain du génocide de 1994. Il a remporté le scrutin avec 99,18% des voix, selon la commission électorale.

Président jusqu'en 2034?

Les défenseurs des droits humains, qui qualifient volontiers Paul Kagame de "dictateur", ont souligné que ce score était une preuve forte du manque de démocratie au Rwanda.

Membre du groupe tutsi, Paul Kagame est l'homme fort du Rwanda depuis qu'il a renversé le gouvernement hutu instigateur du génocide en juillet 1994, en tant que commandant du Front patriotique rwandais (FPR), le groupe armé rebelle qui a remporté la guerre civile rwandaise. Il a été élu président du Rwanda pour la première fois en 2000.

Après avoir atteint la limite de deux septennats, il avait pu se présenter en 2017 pour un nouveau septennat, à la faveur d'une révision constitutionnelle intervenue deux ans plus tôt instaurant le quinquennat dès 2024, avec le maintien d'un maximum de deux mandats. Il pourrait donc rester président jusqu'en 2034.

ats/jop