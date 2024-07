Le président du Rwanda Paul Kagame reconduit pour un quatrième mandat avec près de 99% des voix

C'était attendu, c'est désormais officiel: la présidentielle au Rwanda a offert un nouveau plébiscite au tout-puissant président Paul Kagame, qui compte 99,15% des voix sur 79% des bulletins dépouillés, prolongeant de cinq ans son règne sur le pays entamé il y a 30 ans.

Si cette tendance se confirme, Paul Kagame pourrait réaliser un score encore supérieur à ses 98,79% de la présidentielle de 2017, après avoir obtenu 95,05% en 2003 et 93,08% en 2010.

Après l'annonce de ces premiers résultats par la commission électorale, le chef de l'Etat de 66 ans a remercié les Rwandais. "Les résultats qui ont été présentés indiquent un score très élevé. Ce ne sont pas que des chiffres, même s'il s'agissait de 100%, ce ne sont pas que des chiffres. Ces chiffres montrent la confiance, et c'est ce qui est le plus important", a-t-il déclaré.

Selon les résultats partiels, ses adversaires, le leader du seul parti d'opposition autorisé Frank Habineza et l'indépendant Philippe Mpayimana, obtiennent respectivement 0,53% et 0,32%.

Une présidence ininterrompue depuis 2000

Neuf millions de Rwandais étaient appelés aux urnes. "Le processus électoral s'est tenu dans une atmosphère libre et équitable", a estimé l'organisme. Les plus virulentes opposantes à Paul Kagame n'ont toutefois pas pu se présenter.

Chef d'Etat clivant, Paul Kagame est l'homme fort du Rwanda depuis qu'il a renversé en juillet 1994, avec la rébellion du FPR, le gouvernement extrémiste hutu instigateur du génocide qui a fait, selon l'ONU, plus de 800'000 morts parmi la minorité tutsi.

D'abord vice-président et ministre de la Défense mais dirigeant de fait du pays, Paul Kagame en est le président depuis 2000, élu par le Parlement après la démission de Pasteur Bizimungu, puis à trois reprises au suffrage universel.

Les résultats des législatives

Les résultats des législatives, couplées pour la première fois avec la présidentielle, n'étaient pas encore connus. Selon le système rwandais, les électeurs désignent 53 des 80 députés directement.

Actuellement, le FPR compte 40 sièges sur 53, et ses alliés 11 sièges. Le Parti démocratique vert de Frank Habineza a deux députés.

Les 27 autres sièges sont réservés par quotas aux femmes, aux jeunes et aux handicapés, qui seront désignés respectivement par les conseillers municipaux et régionaux, le Conseil national de la jeunesse et la Fédération des associations des handicapés.

afp/miro