Le président de la Mauritanie Mohamed Ould Ghazouani réélu pour un second mandat

Le président mauritanien sortant Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a été réélu dès le premier tour pour un second mandat avec 56,1% des voix, a annoncé lundi la Commission électorale nationale indépendante.

Mohamed Ould Ghazouani devance largement son principal rival, le militant anti-esclavagiste Biram Dah Abeid, qui a obtenu 22,1% des suffrages samedi. Le pays a un long passé d'esclavagisme derrière lui. Bien que des progrès aient été réalisés ces dernières années, le travail forcé et l'esclavage n'ont pas encore disparu.

Le candidat islamiste de Tawassoul (le premier parti d'opposition à l'Assemblée nationale) Hamadi Ould Sidi El Mokhtar se classe troisième (12,8%).

Le choix de la continuité

Le président sortant, un militaire de carrière de 67 ans et grand favori de l'élection, l'avait déjà emporté au premier tour en 2019 avec un score un peu moindre de 52%.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Infographies. Plus d'info

Les Mauritaniens ont donc choisi la continuité à la tête de leur pays de 4,9 millions d'habitants, qui n'a plus connu d'attaque djihadiste sur son sol depuis 2011, alors qu'elles abondent au Mali voisin et ailleurs au Sahel.

Mohamed Ould Ghazouani a fait de l'aide aux plus démunis et à la jeunesse un de ses chantiers prioritaires pour les cinq ans à venir. En Mauritanie, les moins de 35 ans, qui représentent plus de 70% de la population, partent de plus en plus vers l'Europe ou les Etats-Unis, poussés par l'espoir d'une vie meilleure.

"Je vais travailler à la construction d'un réseau complet d'assainissement à Nouakchott", promet cette bannière de campagne du président Mohamed Ould Ghazouani. [KEYSTONE - MAMSY ELKEIHEL]

Un résultat contesté

Contestant ce qu'il qualifie de "hold-up électoral", Biram Dah Abeid a déclaré qu'il ne reconnaîtrait pas les résultats officialisés par la Commission électorale, instrumentalisée selon lui par le pouvoir.

Dimanche en fin d'après-midi, des supporters de Biram Dah Abeid ont brûlé des pneus et poubelles et perturbé la circulation dans certains quartiers.

>> A lire également au sujet de Biram Dah Abeid et de sa lutte contre l'esclavage : Une lutte pour dénoncer et abolir l'esclavage de masse en Mauritanie

Depuis, les forces de sécurité bouclent son quartier général. Son porte-parole a annoncé l'arrestation de son directeur de campagne.

La police mobilisée

Tard dans la soirée, le ministre de l'Intérieur a prévenu lors d'une déclaration à la presse qu'il "ne tolérera aucun agissement de nature à perturber la quiétude et la tranquillité des citoyens et des résidents installés chez nous". La présence policière s'est fortement accrue dans la capitale.

Le candidat islamiste Hamadi Ould Sidi El Mokhtar a de son côté déclaré "rester attentif à tout manquement" tout en appelant ses militants à s'éloigner de tout ce qui peut créer le désordre et perturber la tranquillité des gens.

Un bureau de vote lors de l'élection présidentielle samedi 29 juin à Nouakchott, la capitale de la Mauritanie. [KEYSTONE - MAMSY ELKEIHEL]

Aucun incident majeur n'a cependant été signalé au cours de cette présidentielle marquée par un taux de participation en baisse par rapport à 2019, s'élevant à 55,4%.

afp/ami