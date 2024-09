Le Premier ministre Michel Barnier à l'Elysée pour proposer son gouvernement

Le Premier ministre français Michel Barnier est arrivé peu avant 20h jeudi soir à l'Elysée pour présenter son gouvernement au président Emmanuel Macron, deux semaines après sa nomination.

Il n'était pas clair dans l'immédiat si l'annonce de la formation du nouvel exécutif interviendrait dans la foulée ou attendrait encore au moins jusqu'à vendredi.

"Agir au service des Français"

Plus tôt dans la journée, Matignon avait déclaré dans un communiqué à l'issue d'une réunion avec ses partenaires de la droite et du centre qu'il s'agirait d'un "gouvernement prêt à agir au service des Français". Michel Barnier avait lui affirmé qu'il entendait "améliorer le niveau de vie des Français et le fonctionnement des services publics, particulièrement l'école et la santé (...)".

Plus tôt, Gabriel Attal (ex-chef du gouvernement) avait rapporté aux députés du parti présidentiel que Michel Barnier envisage de former un gouvernement de 38 ministres, dont 16 de plein exercice.

Equilibre recherché

Issu de la droite, l'ancien commissaire européen Michel Barnier, nommé le 5 septembre par Emmanuel Macron, a rencontré jeudi les forces politiques susceptibles de participer à son gouvernement.

A la recherche d'un difficile équilibre dans la formation de son gouvernement, Michel Barnier nommerait notamment parmi les ministres de plein exercice sept membres du parti de Emmanuel Macron, trois issus de la droite (Les Républicains), deux centristes (MoDem), un Horizons ou encore un UDI (partis de centre-droit), a précisé Gabriel Attal, selon plusieurs participants à un compte-rendu.

Tensions avec Emmanuel Macron

Emmanuel Macron, qui assure ne pas vouloir intervenir dans la composition du gouvernement, a reçu Michel Barnier mardi puis encore mercredi. Selon les récits qui filtrent, leur déjeuner de mardi se serait mal passé.

Les frictions sont montées d'un cran mercredi avec une série de rendez-vous manqués. Une première réunion entre Michel Barnier et le groupe des députés macronistes EPR (Ensemble pour la République), qui réclame une "clarification" notamment en matière fiscale, a été reportée, avant qu'une deuxième avec la droite ne soit à son tour annulée.

Michel Barnier souhaitait une hausse d'impôts afin de faire face à la "situation budgétaire très grave" de la France qu'il a dit mercredi avoir découverte. Mais Gabriel Attal a indiqué jeudi que le Premier ministre était revenu sur sa décision et qu'il n'envisageait pas de "hausse des impôts sur les classes moyennes et les Français qui travaillent".

