Le Premier ministre indien Narendra Modi revendique sa troisième victoire électorale

Face à un score apparemment meilleur que prévu de l'opposition et une majorité réduite pour le BJP, l'indice de référence Sensex a chuté de plus de 7% à la Bourse de Bombay, avant de se reprendre et de perdre près de 5% vers 10h15 en Suisse, mardi. L'action qui a le plus baissé est celle de la principale entreprise cotée en Bourse du milliardaire indien Gautam Adani, un allié clé de Narendra Modi. Elle a chuté de plus de 15%.

Gautam Adani et Narendra Modi sont tous deux originaires de l'Etat du Gujarat. Les partis d'opposition accusent le miilliardaire de profiter de ses liens avec le Premier ministre pour obtenir des marchés et échapper à certains contrôles.

Adani Enterprises s'échangeait à 36,91 dollars (32,96 francs) par action mardi matin, soit une baisse de 9,05 dollars par rapport à l'ouverture de mardi. Plus tôt, elle avait même cédé 25%.

